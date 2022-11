FRUSTRERENDE: Alexander Sørloth slo aldri til i RB Leipzig.

Sørloth følte seg sveket av RB Leipzig: − De hadde en god plan

ULLEVAAL (VG) Inn mot landskampen mot Finland tar Alexander Sørloth (26) med seg scoringsformen i Real Sociedad. Han innrømmer at brutte løfter fra gamleklubben førte til at han følte på svik.

På grunn av sykdom var ikke Alexander Sørloth med i Norges 2–1-seier mot Irland på torsdag forrige uke. I lørdagens privatlandskamp mot Finland er han spilleklar igjen.

– Jeg vet ikke hva som feilet meg, men jeg vil tro det var influensa eller forkjølelse, men det har gitt seg veldig fort, sa Sørloth på fredagens pressekonferanse.

Sørloth har begynt å finne formen i Real Sociedad denne sesongen med 8 mål på 17 kamper før VM-pausen.

– Det har vært veldig bra. I starten ble jeg matchet litt forsiktig, siden jeg mistet noen treningsuker på grunn av en skade i tåen. Etter det har jeg egentlig spilt hver eneste kamp og scoret mål og har gjort det veldig bra sammen med laget, sier Sørloth.

– Han fikk en litt vanskelig start, i og med han kom litt sent til Sociedad, men han har hatt en fin stigning. Han har gjort noen gode landskamper også, sa landslagssjef Ståle Solbakken på fredagens pressekonferanse.

Det har gått mye opp og ned i trønderens karriere. Han fikk sitt internasjonale gjennombrudd i tyrkiske Trabzonspor, der han scoret 33 mål på 49 kamper. I 2020 gikk ferden videre til RB Leipzig. Der slet han med spilletiden. Nordmannen står med 6 scoringer på 38 kamper for den tyske klubben. For andre sesong på rad ble han lånt ut til Real Sociedad i sommer.

– Angrer du på overgangen til RB Leipzig?

– Nei, det gjør jeg ikke, på grunn av alle de gode signalene jeg fikk før jeg gikk til RB Leipzig. Det var egentlig enstemmig i hele klubben at de skulle hente meg. De hadde en god plan på hvordan jeg skulle brukes, og så skjedde ikke det. Det er noe av det som er tungt med fotballen, man gjør en overgang og så går det ikke helt veien, sier Sørloth til VG.

– Føler du deg sveket, med tanke på lovnadene de kom med?

– Ja, hvis jeg ser tilbake på følelsene jeg hadde da jeg var der så gjør jeg absolutt det. Nå kjenner jeg ikke på det. Jeg går fort videre og trives veldig godt, samtidig vil jeg si at jeg har mange veldig gode venner i Leipzig fortsatt. Jeg var der i pre-season i sommer og det var veldig god stemning, svarer han.

INSPIRASJON: Alexander Sørloth mener Erling Braut Haaland har banet vei.

Sørloth og Erling Braut Haaland har tidvis vist prov på god kjemi for landslaget. Sørloth forteller at Manchester City-spissen har gitt han troen på å lykkes.

– Jeg har brukt Erling som inspirasjon i mange år. Det startet da han gikk til Borussia Dortmund. Jeg husker veldig godt da han scoret hat trick i første kamp. Det var en stor inspirasjon å se at det er mulig. I vår generasjon var han den som banet vei. Martin Ødegaard har gjort det samme. Jeg vil tro at Martin har blitt inspirert av det Erling fikk til så tidlig i Dortmund. Det er veldig fint at vi har ham, for det viser at det er mulig for oss nordmenn, sa Sørloth.

Norge møter Finland på Ullevaal stadion 14.00 på lørdag.