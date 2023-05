Celine Borge er på vei mot en god plassering i Founders Cup i New Jersey.

Celine Borge mot sterk plassering i Founders Cup

Celine Borge spiller stødig golf på siste runde av LPGA-turneringen Founders Cup i New Jersey.

Etter 13 spilte hull er hun to slag under par for dagen og seks under totalt. Det plasserer henne på 12.-plass og bare ett slag bak spillerne på delt 7.-plass.

Borge fikk dagens første birdie på 2. hull. Det ble bogey på det påfølgende hullet, men hun slo umiddelbart tilbake med en ny birdie på 4. hull. Deretter spilte hun hullene på par inntil hun greide dagens tredje birdie på 12. hull.

Minjee Lee fra Australia leder turneringen. Hun er 12 slag under par totalt. Hun har spilt fem hull søndag.