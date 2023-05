Viktor Hovland spiller for tiden i Charlotte.

Hovland-løft tross tung avslutning

Viktor Hovland hadde en ujevn runde på PGA-turneringen i Charlotte fredag, men går likevel inn i helgen på to slag under par.

NTB

Nordmannen ligger foreløpig på delt 30.-plass etter å ha rotet det til for seg mot slutten av 2. runde. Hovland spilte tidvis glitrende med fire strake birdier birdierEt slag under hullets par tidlig på runden, men et par bogeyer bogeyerEt slag over hullets par mot slutten dyttevippet ham nedover på resultatlisten.

25-åringen startet runden på 10. hull og fikk en småtung start med bogey på det 12. hullet. Senere radet han opp fire birdier på rappen på Quail Hollow-banen, og han lå tre slag under par halvveis.

Banen regnes som en svært vanskelig bane og kjent for sine bølgende (ondulerte) greener. Hovland hadde gått første runde på par og jaktet en opptur.

Siste halvdel av runden ble ujevn for nordmannen. Han noterte birdier på hull 2 og 4 og bogeyer på hull 3, 5 og 6. Dermed er han to slag under par totalt.

– Det føles litt unødvendig at han får så mange bogeyer i dag. I mangel på et bedre ord, så er det litt amatørmessige bogeyer i dag, kommenterte Eurosports golfekspert Marius Thorp.

Den amerikanske duoen Wyndham Clark og Nate Lashley er foreløpig i tet i turneringen på åtte slag under par, men mange spillere har fortsatt til gode å fullføre runde to.