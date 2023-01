Kvinnenes hoppkvalifisering stoppet av datatrøbbel

På grunn av problemer med datasystemet ble kvalifiseringen til kvinnenes verdenscup hopp i Hinterzarten avlyst og utsatt til lørdag.

Dataproblemene førte til at kvalifiseringen ble utsatt flere ganger, og til slutt ble hopperne sendt hjem. Kvalifiseringen skal i stedet avvikles rett før lørdagens renn.

De norske lyktes ikke spesielt bra i de to treningsomgangene fredag, men Thea Minyan Bjørseth fikk til et godt hopp på 101,5 meter i siste forsøk. Anna Odine Strøm hoppet som best 95,5 meter, Silje Opseth 94,5, Maren Lundby 94.

Verdenscupleder Eva Pinkelnig sto for dagens beste hopp på 105,5 meter, mens Katharina Althaus var lengst i første omgang med 104.