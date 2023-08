Sveriges kvinnelandslag blir likevel ikke feiret i Stockholm ved hjemkomsten selv om de skulle sikre seg VM-bronse i lørdagens kamp mot Australia.

Ingen feiring av Sveriges fotballkvinner om det blir VM-bronse – utsatt grunnet trusselnivået

Det blir likevel ingen feiring i Kungsträdgården i Stockholm dersom Sveriges fotballkvinner kommer hjem med VM-bronse. Årsaken er det økte trusselnivået.

NTB

Det melder Sveriges fotballforbund på sitt nettsted. En slik feiring er utsatt på ubestemt tid.

Sverige spiller lørdag bronsekamp mot Australia i Brisbane. Lagets gode VM-innsats gjør at det har vært planlagt feiring av spillerne ved hjemkomst, men det er nå utsatt etter at sikkerhetstjenesten Säpo hevet trusselnivået fra 3 til 4, det nest høyeste nivået.

– Vi vill selvsagt at laget skal hylles for sine prestasjoner om det blir medalje, og det kommer supporterne til å få mulighet til å gjøre ved et senere tidspunkt. Den nye informasjonen fra Säpo gjør det vanskelig å arrangere en trygg feiring på den korte tiden som gjenstår før hjemkomsten, sier SvFFs sikkerhetssjef Martin Fredman.

– Vi har ingen dato for når en slik feiring kan gjennomføres, sier Petra Thorén i forbundet til Aftonbladet.

Säpo begrunner sin heving av nivået med trusler fra ytterliggående islamister og høyreekstreme grupper. Denne uka oppfordret al-Qaida til angrep som gjengjeldelse for koranbrenning.

Trusselnivået i Sverige er så høyt for første gang siden 2016.