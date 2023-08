Harry Kane scoret i ligaåpningen for Bayern München

(Werder Bremen - Bayern München 0–4) Bayerns nye superspiss, Harry Kane (30), leverte fra start da han traff blink i sesongåpningen mot Werder Bremen.

NTB

Engelskmannen brukte 74 minutter på å sette sitt første mål for den tyske storklubben.

Tidligere City-spiller Leroy Sané scoret sesongens første mål da han fant veien til nettmaskene i det fjerde minutt. Da var det Kane som leverte den målgivende pasningen.

Stillingen er 2-0 kvarteret før slutt.

Dermed ligger ligadebuten an til å bli enn bedre opplevelse for engelskmannen enn den rene debuten i 0-3-tapet for RB Leipzig i supercupfinalen forrige helg.

Kane meldte overgang fra Tottenham forrige uke og er den tredje engelskmannen i Bayern gjennom historien. Han etterfølger Owen Hargreaves og Omar Richards.

Bavaria-klubben har gått til topps i den tyske toppdivisjonen de siste elleve sesongene.