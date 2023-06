Faith Kipyegon reagerte med sjokk da hun satte verdensrekord på 5000 meter i Paris.

Kipyegon stormet inn til nok en verdensrekord: − Jeg ville bare sette personlig rekord

Faith Kipyegon (29) fra Kenya fullførte en drømmeuke da hun stormet inn til verdensrekordtiden 14.05,20 på 5000 meter i Diamond League-stevnet i Paris.

Det skjedde sju dager etter at hun satte verdensrekord på 1500 meter med 3.49,11 i forrige Diamond League-stevne i Firenze. Da løp hun ned Genzebe Dibabas rekord med 96 hundredeler og ble første kvinne under 3.50.

I Paris senket hun rekorden til etiopiske Letesenbet Gidey med 1,42 sekund.

– Jeg tenkte ikke på å sette verdensrekord, og jeg vet ikke hvordan jeg greide det. Jeg fokuserte på det grønne lyset og forsøkte å slappe av og nyte løpet, sa Kipyegon.

Gidey var med i feltet i Paris, men ble slått til 2.-plass med 2,74 sekunder. Kipyegon forbedret sin personlige rekord med over 26 sekunder.

Svenske Sarah Lahti og kenyanske Beatrice Chepkoech var fartsholdere underveis.

1500 meter har i hele karrieren vært Kipyegons foretrukne øvelse. Hun har to OL-gull og to VM-gull på den distansen, i tillegg til to VM-sølv.

