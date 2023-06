James Milner klar for Brighton

Rutinerte James Milner er klar for Brighton etter åtte år i Liverpool. 37-åringen har skrevet en ettårskontrakt.

– Jeg er veldig glad for å ønske James velkommen til Brighton. Han er et utmerket tilskudd for oss, og jeg er sikker på at han vil hjelpe oss med å nå et enda høyere nivå, sier Brighton-manager Roberto De Zerbi i en uttalelse på klubbens nettside.

Milner har gjennom en lang karriere spilt 61 landskamper for England. På veien har han vunnet mesterligaen (2019), Premier League (2020) og ligacupen og FA-cupen (2022).

Milner startet sin karriere i Leeds før han gikk til Newcastle. Deretter fulgte Aston Villa før han sluttet seg til Manchester City i 2010. Der var han i fem år før han var åtte år i Liverpool.

João Pedro ble tidligere onsdag også presentert som Brighton-spiller. Han kommer fra Watford.

