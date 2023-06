Denver Nuggets-stjernen Nikola Jokic plukker en retur. Miami Heat slet med å håndtere Jokic og lagkamerat Jamal Murray i onsdagens finaleoppgjør i NBA, og Nuggets vant til slutt med 109-94. Dermed leder de finaleserien 2-1 i kamper.

Superduo ga Denver Nuggets overtak i NBA-finalen

Ledet an av stjerneduoen Nikola Jokic og Jamal Murray tok Denver Nuggets en dominerende seier mot Miami Heat i NBA-finalen. Nuggets vant til slutt 109-94.

NTB

Dermed leder Denver finaleserien 2-1 i kamper.

Serbiske Jokic ble den første i historien til å notere seg for minst 30 poeng, 20 returer og 10 assists i en finalekamp. Til slutt endte han opp med 32 poeng, 21 returer og 10 assists. Også lagkamerat Jamal Murray leverte en kjempekamp. Kanadieren endte på 34 poeng, 10 returer og 10 assists.

Dermed fikk begge spillere en så kalt «triple double», som vil si at man får tosifret antall poeng, assister og returer. Aldri før har to lagkamerater greid å score 30 poeng hver, samt få «triple double» i en NBA-kamp. Det var også første gang at to lagkamerater fikk «triple double» i en og samme finalekamp.

– Ingenting overrasker meg med Nikola lenger. Jeg tror det er første gang i NBA-historien at to spillere har 30-10 «triple double», sa Nuggets-trener Michael Malone.

Murray hyllet Jokic etter seieren.

– Han får det til å se lett ut. Hans touch, kreativitet, pasninger og IQ. Jeg kunne ha fortsatt. Han er en veldig spesiell spiller, sa Murray om lagkameraten.

Kampen var lenge tett og jevn. Lagene fulgte hverandre fram til midtveis i andre periode, da Nuggets skaffet seg et overtak. Bortelaget gikk i garderoben med fem poengs ledelse, og fortsatte i samme spor etter hvilen.

Etter tredje periode var ledelsen økt til 14 poeng, og Miami klarte aldri å hente seg helt inn – marginen ble aldri knappere enn ni poeng. Særlig under kurven var bortelaget dominerende, Denver plukket 65 returer mot Miamis 41.

For hjemmelaget scoret Jimmy Butler og BAM Adebayo flest poeng, med henholdsvis 28 og 22. Neste kamp er i Miami fredag. Finaleserien spilles best av syv kamper.

Om Denver vinner, blir det deres første mesterskap noensinne. Miami har vunnet tre ganger, senest i 2013.