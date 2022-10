Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Knutsen går motstrøms om cupen – liker «coronamodellen»

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen sier han gjerne fortsetter med Norges Fotballforbunds oppsett med cupen over to sesonger med finale i mai.

NTB

– Jeg liker veldig godt den splitten vi har hatt nå – vi får kalle det coronamodellen. Et annet argument med den er at de lagene som går videre fra tredje runde, de får spille kamper som betyr noe i pre-season inn mot neste sesong. Det er ekstremt undervurdert, sier Knutsen til Nettavisen.

Knutsen understreker at det er hans mening og ikke nødvendigvis Glimts.

VG skrev i forrige uke at NFF vurderer tre alternativer for cupen etter finalen i mai: Enten starte 2023-cupen i mai og fullføre samme år, fortsette med å dele cupen over to kalenderår eller å droppe cupen helt.

Ifølge avisen ønsker de fleste klubbene at cupen starter etter finalen i mai og avsluttes samme år.

– Det folk glemmer når de diskuterer dette er at tilbake i tid så gikk cupfinalen i midten av oktober. Nå er sesongen mye lengre, det er flere internasjonale perioder, og vi har forhåpentligvis flere norske lag som kan delta i Europa. Det er noe med summen av det, sier Knutsen.