LOV Å SMILE: Den norske håndballtreneren Glenn Solberg kunne nok kostet på seg et smil. Han har nemlig sørget for svensk rekord etter kampen mot Uruguay.

Glenn Solberg satte rekord med Sverige – vant med 35 (!) mål

(Uruguay – Sverige 12–47) Uruguay ble en kasteball da Glenn Solbergs Sverige kastet ball i hatt med motstanderen, nok en gang. Nå slo de også sin egen rekord.

Aldri før hadde det svenske herrelandslaget i håndball vunnet med så stor margin. 35 mål skilte Sverige og Uruguay mandag kveld i Göteborg.

Aftonbladet skriver at «söta bror» i 2005 vant med 33 mål mot Australia, men 18 år senere har altså norske Glenn Solberg sørget for at den rekorden er slått.

Med den type margin fikk man også se denne typen mål:

En ledelse på 25–8 til pause var den gledelige realiteten for hjemmepublikumet i Scandinavium, Göteborg. Og da var kampen i praksis punktert.

På den ene omgangen hadde svenskenes Hampus Wanne gjort ti scoringer.

Den svenske avisen Expressen oppsummerte det greit:

– Ja, det er vel ikke så mye å si om det her. Uruguay er for dårlige, helt enkelt. Kult om man liker mange mål, dette, men noen stor håndballkamp er det jo ikke, skrev avisen i livedekningen sin.

I den andre omgangen fortsatte svenskene storspillet. I forrige kamp hadde de sluppet Kapp Verde inn i kampen igjen etter pausen. Det var et tydelig mål at det ikke skulle skje denne gangen.

For Glenn Solbergs menn var ikke langt unna å doble beholdningen fra førsteomgangen. Det endte til slutt med 47–12-seier.