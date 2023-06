Det norske golfesset Viktor Hovland forble lojal mot PGA-touren. Nå er denne slått sammen med saudifinansierte LIV Golf.

Senatet i USA vil ha fakta om «golfekteskapet»

Profilene i internasjonal golf er invitert til den amerikanske kongressen for å kaste lys over den omstridte sammenslåingen av PGA og LIV Golf.

NTB

Den omstridte avtalen mellom etablerte PGA og LIV, finansiert av Saudi-Arabia, ble kjent tidligere i juni. Også europatouren var en del av avtalen.

I manges øyne er sammenslåingen ensbetydende med at Saudi-Arabia, gjennom landets offentlige investeringsfond (PIF), nå kontrollerer mesteparten av internasjonal golf.

Ifølge BBC skal Senatet avholde en høring 11. juli. Toppene i de tre sammenslåtte tourene er invitert til å delta, ifølge senator Richard Blumenthal. Han sier at høringen skal kaste lys over hva Saudi-Arabias overtakelse «betyr for vår høyt verdsatte amerikanske institusjon (PGA) og våre nasjonale interesser.

Sammenslåingen har ført til sterke reaksjoner blant spillere og ledere. En av verdens fremste golfspillere, nordirske Rory McIlroy, har imidlertid forsvart avtalen og karakterisert den som «bra for golfen».