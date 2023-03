BARE NESTEN: Hedda Hynne ble utslått på 800 meter med fem tusendels sekund i innendørs-EM.

Hynne uheldig i Istanbul – utslått med fem tusendeler

Hedda Hynne hadde ikke marginene på sin side i kvalifiseringen på 800 meter i innendørs-EM friidrett i Istanbul.

NTB

Hynne ble nummer fire i sitt kvalifiseringsheat med 2.03,34. Det er sesongbeste for henne og var kvalifiseringens åttende beste tid, men det var de to beste i hvert heat og to beste tider for øvrig som tok de 12 plassene i semifinalene. De tre som slo henne i heatet hadde kvalifiseringens tre beste tider, og Coiro gikk videre på tid.

Om den andre ekstraplassen var det likt mellom Hynne og sveitsiske Lore Hoffmann, men ved å se på tusendelene gikk sveitseren foran: 2.03,333 mot 2.03,338.

Fire løpere gikk videre med atskillig dårligere tider enn Hynne.

Malin Ingeborg Nyfors ble nummer seks og sist i sitt heat med 2.14,93. Det var dårligste tid av de 28 deltakerne.

Ole Jakob Solbu endte på 5.- og sisteplass i sitt kvalifiseringsheat på 800 meter med 1.54,10 og var langt fra å ta seg videre. Han hadde dårligste tid av de 27 deltakerne.

