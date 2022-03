Abramovitsj bekrefter: Vil selge Chelsea

SELGER: Roman Abramovitsj bekrefter at han selger Chelsea.

Chelseas russiske eier, Roman Abramovitsj, bekrefter i en pressemelding fra klubben at han har bestemt seg for å selge klubben.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

Abramovitsj sier han alltid har valgt å ta avgjørelser som er til det beste for klubben.

– I den nåværende situasjonen, har jeg derfor tatt avgjørelsen om å selge klubben, fordi jeg mener det er det til det beste for klubben, de ansatte, og sponsorene og partnerne, skriver han i pressemeldingen.

Samtidig opplyser han at han ikke vil be om at lån han har gitt til klubben skal tilbakebetales.

– Dette har aldri handlet om business eller penger for meg, men om lidenskap for spillet og for klubben, skriver russeren i pressemeldingen.

Lørdag kom nyheten om at russeren hadde gitt fra seg kontrollen av klubben til en en stiftelse, nå er russeren altså helt på vei ut døra.

I kjølvannet av den russiske invasjonen i Ukraina, har det vært mye debatt i Storbritannia om Abramovitsj’ rolle i Chelsea. Mangemilliardæren er kjent for å ha et godt forhold til president Vladimir Putin.

Labour-politikeren Chris Bryant sa i parlamentet sist uke at regjeringen bør frata Roman Abramovitsj sine eierskap i Storbritannia.

Som følge av en rekke økonomiske sanksjoner mot Russland, har en rekke av landets rikeste, de såkalte oligarkene, gått ut mot president Putin.

Den russiske oligarken kjøpte Chelsea for rundt 190 millioner dollar i 2003, og har vært med på å bygge opp London-klubben til et imperium, som ifølge Forbes har en verdi på 3,2 milliarder dollar (28 milliarder kroner).

