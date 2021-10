KLAR FOR COMEBACK: Johanne Killi er fredag tilbake i konkurranse etter et langt skadeavbrekk.

Har slitt med motivasjonen før comebacket: − Ekstremt vanskelig

Fredag gjør Johanne Killi (24) comeback i verdenscupen etter ni måneder på sidelinjen. Veien tilbake har vært fylt av oppturer, nedturer og en dose selvransakelse.

– Det blir veldig spennende, jeg er veldig usikker på hvor langt jeg kan nå med de triksene jeg skal gjøre, sier Killi til VG.

Under oppvarmingen til en konkurranse i Østerrike i januar 2020 gikk det galt da en funksjonær hadde forvillet seg inn i løypa og landingsområdet. Killi måtte gjøre en unnamanøver og vred kneet.

Det indre leddbåndet røk og 24-åringen måtte operere. Etter en lang opptreningsperiode gleder hun seg nå til å konkurrere, men erkjenner at den siste perioden har vært tung, av ulike grunner.

– Jeg har slitt litt med motivasjonen og skigleden i det siste. Så nå ligger fokuset på å ha det gøy, forteller skikjøreren og fortsetter:

– Jeg har kjent litt på det før og, at det ikke er like gøy å stå på ski nå som da jeg var 15. Det er mange faktorer som spiller inn: Skader, man vokser mentalt og finner ut at det er andre ting som også er morsomt.

MERITTERT: Killi har en rekke medaljer fra X-Games, her fra slopestylekonkurransen i 2017 hvor både hun og Øystein Bråten tok gull.

– En skummel tanke

Killi som står med en rekke medaljer fra X-Games forteller at hun er veldig motivert for konkurransene som kommer og at hun ikke er inne på tanken om å legge opp nå, men tanken har vært der.

– Det er veldig vanskelig når det går opp og ned. Noen ganger tenker man: At jeg bare skulle gitt meg. Det er en skummel tanke å komme inn på, sier Killi og fortsetter:

– Jeg begynte da jeg var elleve og har holdt på i over ti år. Det å legge skiene på hylla er ekstremt vanskelig å tenke på, erkjenner utøveren fra Dombås.

Samtidig går Killi inn i en sesong som gir ekstra motivasjon.

– Det er en ekstremt viktig sesong med OL. Jeg har ekstremt lyst på en medalje, ettersom jeg var så nære i 2018.

Under vinterlekene i Pyeongchang ble Killi nummer fem i slopestylekonkurransen.

– Det ga motivasjon

Til tross for en motivasjon som har gått opp og ned, har rehabiliteringen etter fallet i Østerrike vært positiv.

– Opptreningen var veldig bra. Jeg fikk god oppfølging på Olympiatoppen av både helseteam, styrke og teknikk. Jeg var utrolig heldig med det.

Killi var en del av en større gruppe norske utøvere, med blant andre Lucas Braathen, Andrine Hegerberg og Nora Mørk, som alle trente seg opp igjen etter kneskader.

– Da møttes vi hver onsdag for å kjøre litt konkurranser. Det var veldig gøy å være flere om det i en så tung periode. Det ga motivasjon, forteller Killi.

Om trikset hun har planlagt til kvalifiseringen førstkommende fredag er nok til å ta seg videre til finalen i sin første konkurranse etter skaden er hun usikker på. Det samme var hun om det skadede kneet da opptreningen på snø startet, men ikke nå lengre.

– Jeg føler kneet er likt som før. Jeg tenker ikke på at det kan ryke på nytt, avslutter 24-åringen.