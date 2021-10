I SLAG: Minnesota Wilds Mats Zuccarello blir omkranset av lagkameratene etter sitt første mål for sesongen.

Zuccarello herjet med fire målpoeng: − En utrolig kveld

(Minnesota Wild – Winnipeg Jets 6-5 e.f.) Mats Zuccarello (34) scoret sine første mål for sesongen tirsdag. Med to mål og to målgivende bidro han sterkt til en dramatisk seier for Minnesota Wild.

Av NTB

Zuccarello utlignet både til 1-1 og 3-3, og hadde målgivende på 5-5 hjemme mot Winnipeg Jets. Målet kom med ett minutt igjen å spille og utløste stor jubel i Saint-Paul, der hjemmefansen hadde sett sitt lag slite og ligge under 3-5.

Ekstra dramatikk ble det da Jets fikk sitt 6-4-mål annullert på videodømming.

I forlengningen tok Wilds seieren da Joel Eriksson Ek satte inn sitt tredje mål for kvelden.

Tolv sesonger på rad

Det er Wilds tredje strake seier i sesongstarten. Zuccarello sto med en målgivende i første kamp før tirsdagens fire målpoeng.

– Med så mange mål ble det en fantastisk kamp for fansen og oss, men kanskje ikke for trenerne. Det er slik en hockeykamp skal være nå som tilskuerne er tilbake, sier Zuccarello til klubbens hjemmeside.

Med vel 18.000 tilskuere i hallen beskrev «Zucca» opplevelsen som «en utrolig kveld».

Nordmannen har nå scoret i tolv sesonger på rad i NHL siden han kom til New York Rangers i 2010. I fjor ble det 11 mål og 24 målgivende for den norske ishockeyproffen.

DER SITTER DEN! Pucken går i mål forbi Winnipeg Jets-keeper Connor Hellebuyck etter Mats Zuccarellos skudd.

Tirsdag scoret han etter 4.41 minutter av kampen mot Jets. Zuccarello fanget opp en retur og satte pucken flott i mål helt inntil stolpen. Det utlignet til 1-1 for Wild etter at Kyle Connor hadde gitt Jets ledelsen.

Connor sendte Jets opp i 2-1 igjen før Erikson Ek utlignet etter et skudd fra Zuccarello på tampen av første periode. Dermed ble det nok et målpoeng på nordmannen.

Hett på isen

Det var hett på isen og begge lag fikk flere utvisningsminutter. Det ble også et slagsmål i første periode da Brenden Dillon og Marcus Folligno kastet hanskene og røk i tottene på hverandre.

I andre periode sendte Josh Morrissey Jets opp i ledelsen igjen, før Zuccarello utlignet til 3-3 med sitt andre mål for kvelden. Det var et mål av den heldige sorten, da pucken ble styrt i mål da Zuccarello kriget foran buret.

Jets tok over i tredje periode og gikk opp i tomålsledelse med mål fra Pierre Luc-Dubois og Andrew Copp.

Den ampre stemningen holdt seg ut kampen, og også Zuccarello kastet seg inn i klyngene som oppsto flere ganger.

Marcus Foligno reduserte til 4-5, men det så ut som Jets skulle avgjøre da de scoret 6-4. Etter en videosjekk ble målet annullert for offside.

Så eksploderte det med ett minutt på klokka da Wilds sluttspurt lyktes.

Zuccarello lyktes å få pucken mot mål, og der sto Eriksson Ek og styrte den inn.

Samme mann satte inn 6–5 i forlengningen. Zuccarello ledet an i feiringen foran fansen.