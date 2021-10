TRIKS I SKUFFEN: Mons Røisland vil ikke satse på sine nye triks under verdenscuppremieren i Big Air i sveitsiske Chur lørdag. Bildet av ham er fra Big Air-konkurransen i X Games Aspen i januar 2020.

Hopptrøbbel i sesongpremieren

Marcus Kleveland (21), Mons Røisland (24) og resten av Norges OL-håp i snowboard er redd sesongpremieren i Big Air fra stillashoppet i sveitsiske Chur kan bli en nedtur.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det er absolutt ikke ideelt at det blir slik i den første verdenscupen. Jeg har en veldig bra fire uker lang samling bak meg. Det er synd at det kan bli halvveis her, sier X Games-medaljegrossist Mons Røisland.

Verdenscupen for freeski og snowboard, i regi av Det internasjonale skiforbundet FIS, sesongstarter med Big Air. Fra et stillas reist i Chur, på grensen mot Lichtenstein. Kvalifiseringene og finalene for skikjørerne går fredag, mens snowboarderne - Røisland, Marcus Kleveland, Ståle Sandbech og Hanne Eilertsen - setter utfør lørdag.

TV 2 Play viser finalene i freeski fredag ettermiddag og finalene i snowboard lørdag ettermiddag. Sandra Eie er klar for freeskis finaleheat bestående av åtte løpere. Johanne Killi gikk glipp av den. Hun endte på 9. plass i kvalifiseringen. Herrenes kvalifisering med (71 grader nord) Birk Ruud, Ferdinand Dahl, Tormod Frostad, Christian Nummedal og Ulrik Samnøy, starter klokken 11.30.

– Det er blandede følelser. Jeg har ikke hørt noen si at de liker hoppet. Det er vanskelig. Ståle (Sandbech) sa det treffende. Det er som å sette utfor i Holmenkollen og lande i Midtstubakken, svarer Mons Røisland på spørsmål om han synes det er tilrådelig å hoppe fra det «gammeldagse» stillaset i Chur.

På grunn av kraftig vind og høy sommertemperatur har de heller ikke fått anledning til å teste det i særlig grad.

Landslagstrener Marius Håker mener snowboardkonkurransen vil bli som å arrangere alpint i barnebakken.

– Stillaset er av gammel konstruksjon, slik det så ut før, med en moderne «take off», forklarer han.

Det rammer de beste utøverne, som må holde igjen og ikke vil kunne utføre sine største og beste triks - som de har øvd på under sesongoppkjøringen.

– Det vil gi løperne i midtsjiktet større vinnersjanse?

– Ja, det kan man si. Jeg har flere triks jeg gjerne vil gjøre, men kommer til å gå for safere triks. Jeg vil ikke risikere å bli skadet nå, svarer Mons Røisland - rundt hundre dager før OL i Beijing.

Skikjørernes trener Christoffer Schach sier til VG at de i likhet med snowboarderne var kritiske til stillasets beskaffenhet. Han understreker imidlertid at FIS har lyttet til løpernes innsigelser og utbedret det foran kvinnenes og herrenes kvalifisering fredag morgen.

– Det er blitt mye, mye bedre. Jentene får utført det de har lyst til, sier han.

De norske skikjørerne har nå videooppdatert snowboarderne med hensyn til endringene til det bedre. Kulen er blant annet «løftet» ved hjelp av paller dekket med snø.