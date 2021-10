TILBAKE FRA SKADE: Lucas Braathen er klar for sesongåpningen i Sölden.

Lucas Braathen (21) klar for comeback: − Uvirkelig

Til helgen er vinteren tilbake når alpinistene innleder sesongen i Sölden. På startstreken står stortalentet Lucas Braathen bare ni måneder etter den alvorlige kneskaden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har alltid vært en mulighet for det, men det har ikke vært noen sikkerhet rundt det. Så det er ganske uvirkelig at vi er her, sier Lucas Braathen til VG.

Han møter norsk presse gjennom et videomøte fra Val Senales etter det som har vært noen av de tøffeste månedene hittil i hans karriere.

For etter sin beste sesong så langt pådro både Braathen og kompis Atle Lie McGrath (21) i januar seg alvorlige kneskader under samme renn i sveitsiske Adelboden.

– Det var ekstremt tungt, sier 21-åringen.

Takker kompisen

Sammen var målet å komme tilbake til årets sesongåpning i Sölden. Den er førstkommende helg, og der blir begge to å se på startstreken. I fjor ble Braathen tidenes yngste til å vinne sesongåpningen samme sted.

Nå takker han sin gode venn McGrath for støtten de siste månedene.

– Jeg vet ikke om avgjørende er ordet, men det har gjort det til noe helt annet. Og det har gjort det mye bedre enn det skulle være. Vi blir mye nærere hverandre av en sånn prosess, sier Braathen.

GODE VENNER: Lucas Braathen (i midten) og Atle Lie McGrath på Olympiatoppen i januar.

Trente med Nora Mørk og Andrine Hegerberg

Da Braathen kom hjem til Norge i vinter var han langt nede. Han beskriver det som meget tøft å gå rett fra det som var hans beste sesong noensinne til det som til nå har vært det tøffeste som har skjedd i hans karriere.

Ni måneder senere er han derimot takknemlig for mye av det han har gått gjennom.

– Det er ikke bare Atle heller. For vi har vært en knegruppe på Olympiatoppen med blant annet Andrine Hegerberg, Nora Mørk og flere andre. Jeg har fått nye venner gjennom en skade. Det er litt sykt, men det er et faktum, sier Braathen og fortsetter:

– Som i alle situasjoner, er det alltid noe godt. Denne gangen ble det nye vennskap og mye bra erfaring og kunnskap fra andre idretter. Det har vært helt fantastisk og det har gjort jobben veldig mye enklere. I de periodene hvor det er tøft, lærer man utrolig mye. Det blir som en liten rus å få så mye erfaring og å ha så mange bra personer rundt seg.

– Stiller ikke i et renn med mindre jeg er kapabel til å vinne

Nå tror den offensive 21-åringen at både han og lagkameraten kan kjempe i toppen allerede nå.

– Ja, jeg tror vi kan true toppen fra første renn. Men jeg må være så ærlig å si at jeg ikke har så mye erfaring med skader. Jeg aner på en måte ikke hvordan det er. Men med tanke på hvordan det har vært på trening, så ... Jeg stiller ikke i et renn med mindre jeg er kapabel til å vinne, avslutter han.