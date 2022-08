Horneland var «særdeles forbannet» etter nachspiel - nå har de skværet opp

Mathias Rasmussen (24) har vært blant Branns beste spillere denne sesongen, men om styret hadde vært litt raskere på avtrekkeren så hadde Brann-karrieren vært over.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Brann har vært overlegne i Obos-ligaen denne sesongen. Etter 19 kamper er de fremdeles ubeseiret. Rasmussen har vært svært toneangivende i suksessen.

24-åringen er toppscorer for klubben med 10 mål. Han har også flest målgivende, med sine fem. Den siste kom i 2–1-seieren mot Stabæk på søndag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– En kjempegod sesong for min del, over forventning. Jeg er kjempefornøyd med egne prestasjoner så langt, så må man holde beina på jorda og fortsette sånn, sier Rasmussen til VG.

Med en herlig stikker sendte han gjennom Ole Didrik Blomberg, som satte inn 2–1 mot Stabæk, og sørget for Bergenslagets 16. seier denne sesongen.

– Du ser det på begge scoringene. Det er Mathias som serverer begge gangene. Han har øyne i nakken. Han slår de umulige pasningene ingen ser. Han har vært enormt viktig for oss, sier Blomberg.

Men om Brann-styret hadde fulgt sin første tanke, så hadde ikke Rasmussen vært Brann-spiller lenger. For 24-åringen var en del av «Skandale-nachspielet» forrige sesong. Og da klubben valgte å sparke Kristoffer Barmen uttalte han til VG at han var uenig i avgjørelsen.

Disse uttalelsene skapte rabalder innad i klubben.

– Jeg var særdeles forbannet. Det var ikke ydmykt med tanke på situasjonen vi sto i, når det kommer til omdømme, det er politisaker på oss. Vi har dummet oss kraftig ut, og da må vi vise ydmykhet, sa Brann-trener Eirik Horneland til Discovery forrige sesong.

Som en konsekvens erfarte TV 2 at Rasmussen var ferdig i klubben. Brann valgte likevel å gi ham en ny sjanse.

– Det har vært en prosess hvor jeg har jobbet mye med meg selv, og jobbet mye mentalt. På det plan har jeg blitt veldig sterk og kommet veldig langt. Det er en erfaring å ta med seg, uansett hvilken situasjonen jeg kommer opp, så er jeg sterk i hodet, sa Rasmussen til VG etter søndagens kamp.

Han innrømmer til VG at det har gått en kule varmt mellom ham og Horneland, men at de nå er ferdig med situasjonen.

– Vi har kjent hverandre siden jeg var liten. Jeg har spilt med sønnen hans. Han kjenner meg, og jeg kjenner ham. Den situasjonen mellom oss da det ble litt mye, det er sånn kortsiktig sur. Det er sånn han er. Det har vi lagt bak oss, så vi har et veldig bra forhold, sier han.

Horneland begynner å le når han får høre at han er «kortsiktig sur».

– Vi er begge kortsinte på hverandre. Så jeg er utrolig glad for at han er i klubben. Det var mange som var interesserte i ham i vinter, og vi var veldig tydelige på at vi ville ha ham i klubben, sier Horneland.

Den avgjørelsen har lønnet seg. Av de som starter flest kamper har han det høyeste snittet på «Brann-børsen». Horneland forventer likevel mer fra midtbanemannen.

– Han er fantastisk, men han kan bli mye, mye bedre. Han jobber fantastisk for laget og er avgjørende for oss, men jeg vet at han har mer å gå på, sier Brann-treneren.

Brann har nå 15 poeng ned til Sandnes Ulf på tredjeplass. De fleste i klubben vil likevel ikke garantere for opprykk ennå, men Rasmussen er som kjent ikke redd for å si hva han tenker.

– Jeg er ganske sikker på at vi rykker opp. Det skal så utrolig mye til at vi ikke gjør det, spesielt med måten vi spiller på og den mentaliteten vi har, så jeg er helt sikker på at vi gjør det, sier han.