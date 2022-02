STJERNE: Kamila Valijeva blir av noen beskrevet som tidenes beste kunstløper, det til tross for at hun bare har rukket å fylle 15 år.

Russisk kunstløpstjerne (15) får konkurrere: − Russland har kapret OL

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Kunstløperen Kamila Valijeva (15) slipper utestengelse og kan delta i tirsdagens OL-konkurranse. Det har voldgiftsretten CAS avgjort.

Det skjer etter at det russiske stjerneskuddet testet positivt på et forbudt stoff 25. desember i fjor. Valijeva ble gjort kjent med dette etter å ha vært med på å sikre laggull for Russland i kunstløp tidlig under Beijing-OL.

Det russiske antidopingbyåret (RUSADA) opphevet den midlertidige utestengelsen hennes, og Valijeva har derfor kunnet trene som vanlig og forberde seg på flere konkurranser i OL.

Det fikk IOC og Wada, samt Det internasjonale skøyteforbundet til å reagere: De tre organisasjonene klaget RUSADAs avgjørelse inn for voldgiftsretten CAS i Sveits. Retten har hastebehandlet saken før tirsdagens kortløp i kunstløp, og klokken 07.00 mandag, norsk tid, falt altså avgjørelsen.

Mandagens avgjørelse frikjenner ikke Valijeva for den positive testen i desember. Den tar kun for seg hvorvidt stjerneskuddet skal utestenges midlertidig i påvente av dom. Saken skaper sterke reaksjoner.

– Russland har dessverre kapret OL for sjette gang på rad, sier USADA-sjef Travis Tygart.

Han føler med 15-åringen.

– Hun har blitt sviktet av russerne og anti-doping-systemet, som har laget et kaos ut av saken hennes. Alle burde ha medfølelse med henne, sier Tygart.

Han har allerede bedt om at Valijeva-saken bør sees på av amerikanske politietterforskere. En ny lov gjør det mulig å straffe utenlandske statsborgere som svindler amerikanske borgere i idrettskonkurranser utenlands.

– Hvis russerne hadde fulgt reglene, ville vi allerede helt sikkert visst resultater i lagkonkurransen. Nå vil det ta måneder før disse utøverne får vite det endelige utfallet av konkurransen, lenge etter øyeblikket har skjedd og verden fulgte med, sier Tygart.

Den tyske OL-komiteen mener at saken viser at utøvere bør være eldre før de blir en del av eliteidretten. Valijeva trente på OL-isen etter dagens avgjørelse.

Hun har imponert stort tidligere i OL:

CAS-direktør Matthieu Reeb leste opp dommen på en pressekonferanse i Beijing klokken 07.05 norsk tid i dag. Deretter reiste han seg opp og forlot rommet, uten å besvare spørsmål fra media.

I dommen fra CAS så legges det vekt på at Valijeva er en såkalt “beskyttet person” ettersom hun er under 16 år. Retten trekker også frem at hun ikke har testet positivt under OL, og det faktum at hun - tross en positiv test allerede i desember - ikke ble kjent med denne før 8. februar - altså midt under OL.

Retten mener hun ikke har fått muligheten til å forberede et skikkelig forsvar etter testen.

Valijeva testet positivt på stoffet Trimetazidine etter et løp i det russiske mesterskapet i St. Petersburg i romjulen. Dette er et stoff som benyttes som hjertemedisin i deler av verden. Det kan blant annet sørge for at blodet flyter lettere i kroppen, og regnes som prestasjonsfremmende. Stoffet har vært forbudt og stått på WADAs forbudsliste i flere år.

Prøven ble analysert på et laboratorium i Stockholm. Det er ennå ikke kjent hvorfor det tok seks uker fra prøven ble analysert til det positive resultatet ble gjort kjent.