Nå skrives det norsk fotballhistorie hver uke

FOR EN DUO: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har hatt et eventyrlig halvår i Premier League.

Det er 533 spillere i verdens rikeste fotball-liga, 368 er utenlandske og de to beste er norske.

Neida, det er ingen fasit på det siste, men blant tunge stemmer som lander på en slik konklusjon etter halvspilt Premier League, er meget anerkjente Michael Cox, fotballtaktikk-journalist hos det betydelige sportsnettstedet The Athletic.

I en egen spesialpodkast om Erling Braut Haaland (22) dreier samtalen seg også inn på at Martin Ødegaard (24) er Arsenals toppscorer i serien (åtte mål), og Cox sier:

«Det er god grunn til å mene at de to beste spillerne i Premier League denne sesongen begge er norske».

Før han legger til, i beste engelske understatement-stil: « ... and that’s pretty unusual» – og det er ganske uvanlig.

Det er ikke uvanlig. Det er klin kokos.

I Premier League er det veldig mange gode engelskmenn, 34 brasilianere, 29 franskmenn, 26 spanjoler, 22 portugisere, 19 skotter, 14 nederlendere, 14 argentinere, 13 dansker, 12 tyskere og walisere og 11 belgiere, for å nevne nasjonene med flest innslag.

Norge har fem, en reservekeeper i Leeds (Kristoffer Klaesson), Kristoffer Ajer i Brentford, Mohamed Elyounoussi i Southampton – pluss de to alle snakker om.

Konfrontert med uttalelsen i podkasten, holder Fox fast på sitt standpunkt:

«De har vært fantastiske og trolig de to beste spillerne i Premier League så langt. Haaland var først og fremst enorm i de ti første kampene, Ødegaard de ti siste», sier han – og får støtte i «halvspilt sesong»-kåringen til fotballmagasinet FourFourTwo: Der er Ødegaard på topp, foran Haaland og Marcus Rashford, Harry Kane og Bukayo Saka.

«Hvordan sammenligne de to nordmennene? De er nesten rake motsetninger. Der Erling Haaland er minimalisten, drevet frem av rå kraft og utrolige tall, bruker Martin Ødegaard mer tid med ballen, hans styrker kan ikke måles i rene data», skriver FourFourTwo, som konkluderer med at Ødegaard har vært den beste spilleren på banen i nesten alle kampene han har spilt.

Bare at det snakkes om at to nordmenn på denne måten er nesten vanskelig å forholde seg til. Fotball-lilleputten som bare har kvalifisert seg til fire av totalt 38 VM- og EM-sluttspill – sist gang EM for 23 år siden, har plutselig to spillere som herjer i verdens største fotball-liga og det er bare å følge med i timen:

Nå skrives det norsk fotballhistorie foran øynene våre omtrent hver eneste uke.

To venstrebente kompiser, Haaland med målene, Ødegaard med pasningene, Haaland med villskapen, Ødegaard med klokskapen, Haaland med det evige måljaget, Ødegaard med den like evige roen, en av de ytterst få spillerne som tilsynelatende aldri har dårlig tid.

Michael Cox skiller ikke på dem, men snakker ekstra varmt om Ødegaard, kanskje mest fordi Haaland har skjemt oss bort med sine vanvittige tall i flere år, men også på grunn av posisjonen på banen.

«Jeg kan ikke si at jeg er så sjokkert av det Haaland har gjort, og på en måte har Ødegaard vært enda mer imponerende, for jeg mener det er vanskeligere å være stabilt god i hans rolle», sier Michael Cox, som både har skrevet boken «Zonal Marking» om den moderne europeiske fotballen og «The Mixer», også utgitt på norsk, om den taktiske utviklingen i Premier League-historien.

Han har med andre ord sett det meste og kommer også med en aldri så liten Ødegaard-advarsel foran siste halvdel av sesongen. Basert på det han har gransket seg frem til de siste tiårene, slår han fast: «Ofte er det spillere som har en god første halvdel av sesongen og så dabber de av. Kanskje vil det skje med Ødegaard også, hvem vet, men til nå har vi ikke sett noen tegn til det.»

Et moment han ikke nevner er at Martin Ødegaard styrer i et lag som ikke har vunnet Premier League siden 2004. Arsenals ligaledelse er veldig tett på sensasjonell etter så mange trøblete sesonger, Erling Braut Haaland kom til en dominerende klubb med seriegull i fire av de fem siste sesongene.

Nå er City på annenplass, fem poeng opp bak Arsenal, som også har én kamp til gode, og alt dette til tross for at City har tidenes scoringsmaskin med 25 seriemål på 19 seriekamper.

Og dette spørsmålet kastes fortsatt ut: På tross av Haaland, er det enklere å stoppe Manchester City denne sesongen?

Før man blir indignert på Haalands vegne: Dette handler på ingen måte om kritikk av det norske spissfenomenet, han har vært en større suksess enn noen kunne drømme om.

HYLLER NORDMENNENE: Michael Cox.

Men det er altså ikke slik at Manchester City nødvendigvis vil ha en jubelsesong selv om Erling Braut Haaland jubler hele tiden. Det er kanskje lett å bli litt Haaland-blind, særlig i Norge, men det er verdt å minne om at lagets suksess handler om å vinne titler, ikke hvor mange mål Haaland scorer.

City har angrepet på mange forskjellige måter de siste årene, det har vært nesten umulig å forsvare seg, for man har aldri visst hvor de har brodert seg frem. I de fire siste seriegull-sesongene var Sergio Agüero toppscorer i de to første (21 mål begge sesongene), deretter Ilkay Gündogan (13) og Kevin De Bruyne (15).

Agüero scoret henholdsvis 20 og 22 prosent av alle Citys mål, Gündogan sto bak 16 prosent, De Bruyne 15 prosent av seriemålene da han ble toppscorer i forrige sesong.

Nå er Erling Braut Haaland toppscorer med 25 seriemål – 47 prosent av alle Manchester Citys scoringer denne sesongen. Han har bare tre målgivende pasninger.

Citys ørlille dilemma kan derfor være at det stort sett er én motorvei som fører til mål, og der kommer Erling Braut Haaland i full fart. Men kanskje gjør det også at det blir for liten plass til kreativiteten til spillere som Phil Foden, Riyad Mahrez og Gündogan?

«Jeg vil mene at det er enklere å forsvare seg mot City denne sesongen. Det har vist seg at de fleste sliter med å stoppe Haaland, men alle vet hvordan City angriper. Hvis Guardiola kunne designet sin perfekte spiss, tror jeg kanskje ikke han hadde sett ut som Haaland», sier Michael Cox i podkasten.

Overfor VG utdyper han det siste:

«Jeg tror bare at Guardiola er mest opptatt av å ha en spiss som kan kombinere med de rundt seg. Hvis han scorer masse mål i tillegg, er det naturligvis fantastisk.»

Det gjenstår å se om de to norske stjernene klarer å holde koken i noen måneder til.

Kan Ødegaards Arsenal unngå en formsvak periode? Bortekamp mot et Everton-lag med ny manager og ny giv blir neste test.

Vil Haaland bli avgjørende i de store oppgjørene, ikke minst jakten på Champions League-trofeet klubben ennå ikke har vunnet?

Uansett hva som skjer har de sammen gjenopprettet norsk fotballs ære.