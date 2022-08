MENER TV 2 STJELER: Viaplay, som eier rettighetene til Premier League, mener TV 2 stjeler når de bruker klipp fra deres sendinger.

Viaplay truer TV 2 med søksmål over PL-bilder: − De ødelegger vår forretning

Viaplay truer med søksmål mot TV 2 for det de mener er brudd på avtalen om å vise bilder fra Premier League, skriver Kampanje. – Vanskelig å ta alvorlig, svarer TV 2-pressesjef Jan-Petter Dahl.

Håkon Brandsnes

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere denne måneden overtok Viaplay Group de eksklusive rettighetene til Premier League fra TV 2, som har hatt rettighetene de siste tolv årene. Nå kan konflikten havne i retten – på samme måte som VG og Viaplay havnet i retten i 2021.

– Vi opplevde med VG i fjor at de med den norske loven i hånden stjal klipp fra oss. Vi hadde en runde i retten og det var en klar avgjørelse der. Det er ikke desto mindre skuffende å erfare at TV 2, som bør vite alt om hva som er lov og ikke lov innenfor sportsrettigheter, stjeler med armer og bein, sier sportssjef Peter Nørrelund i Viaplay Group til Kampanje.

VG tapte rettssaken mot Viaplay i september 2021, før partene senere inngikk et forlik i mai 2022. Med forliket inngikk VG og Viaplay et samarbeid hva gjelder klipp fra Premier League, som gir VG eksklusiv tilgang til å videreformidle disse.

Det er TV 2s bruk av klipp fra Premier League i sine sportssendinger som er kjernen i konflikten. Den såkalte nyhetsretten gir ulike medieaktører rett til å videreformidle også eksklusivt innhold de mener har «stor interesse for allmenheten», men Nørrelund mener TV 2s bruk av klippene er «ren og skjær tyveri».

Han viser både til omfanget av klipp og at TV 2 skal ha vist klipp fra kamper mens de pågår.

Viaplay Group sendte et brev til TV 2 etter første runde med en anmodning om å stoppe, men ifølge Nørrelund har ikke det ført til noen endringer.

– Jeg sendte TV 2 et brev etter første runde og jeg var i dialog med John Robberstad, men vi kan ikke ha en fornuftig dialog med folk som stjeler fra deg, sier Nørrelund.

Nå kan tvisten havne i retten. Pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 bekrefter overfor Kampanje at de mottok et brev fra Viaplays advokater mandag kveld.

– Vi forstår at Viaplay har et annet syn på nyhetsretten, men påstandene om at TV 2 stjeler er vanskelig å ta alvorlig. Vi føler oss trygg på at våre redaksjonelle vurderinger ligger godt innenfor lovens kriterier for nyhetsretten, sier Dahl til Kampanje.

Kravet kan bli på flere millioner kroner.

VG og Viaplay har et samarbeid om eksklusive klipp fra Viaplays sportsrettigheter. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.