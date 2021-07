OL-PRESS: Si Woo Kim (26) må spille seg opp en del plasser i løpet av de tre siste rundene av golfturneringen i OL – for å bli fritatt fra Sør-Koreas lange obligatoriske militærtjeneste. Foto: Matt York / AP

OL-kniven på strupen: Medalje eller militærtjeneste

Presset som hviler på Viktor Hovlands golfskuldre er ingenting mot det hans konkurrenter fra Sør-Korea bør takle under OL-turneringen.

Publisert: Nå nettopp

Si Woo Kim (26) må ta medalje etter fire runder på Kasumigaseki Country Club. Hvis ikke han klarer det, venter «straffen» på minst halvannet års militærtjeneste – vel å merke uten permisjon for å spille golf.

– Jeg ville ikke ha vært i deres situasjon, vedgår Sveriges OL-golfspiller Alex Norén konfrontert av svenske Aftonbladet med de knallharde prestasjonskravene sørkoreanske Si Woo Kim og 23 år gamle Sungjae Im er stilt overfor. Begge spiller på PGA-touren sammen med blant andre Viktor Hovland.

26 år gamle Si Woo Kim er nummer 55 på PGA-rankingen, tre år yngre Im Sungjae (nummer 27).

Det vil si at de er i verdenstoppen og lever godt av det.

Det hjelper dem imidlertid lite i møte med sørkoreanske myndigheters krav til avtjening av landets obligatoriske verneplikt for dem mellom 18 og 28 år. Verneplikten er på minst halvannet år. Unntak – i praksis fritak – innvilges kun den som har prestert på et nivå som «fremmer nasjonens anseelse», ifølge Aftonbladet.

Som golfspiller vil du ha gjort det med en OL-medalje.

Hverken mer eller mindre.

Si Woo Kim har én sjanse, i Tokyo-OL 2021. Sungjae Im to, fordi han i Paris-OL 2024 har to år igjen før han krysser «grensen» som 28-åring.

Aftonbladet fikk muligheten til å intervjue Si Woo Kim i pressesonen etter første runde av OL-turneringen torsdag, da lå han på 12. plass – tre slag under par – sammen med Viktor Hovland. Sungjae Im ligger på 31. plass foran andre runde, etter å ha gått den første på ett slag under banens par.

– Jeg var nervøs. Jeg har aldri spilt OL før og representert landet mitt. Det innebærer at det blir mer press enn vanlig, uttalte Si Woo Kim.

På spørsmål om utsiktene til militærtjeneste, prøvde han ifølge Aftonbladets journalist å vri seg unna. Han svarte at dette egentlig ikke er annerledes enn å spille en «vanlig» turnering, og at han alltid går ut for å gjøre sitt beste.

– Synes du ikke at det føles urettferdig?

– Hmm, nei. Jeg har alltid press på meg når jeg spiller. I majors og vanlige PGA-turneringer også. Det er ikke noe nytt, svarer Si Woo Kim.

STIV I MASKEN: Tottenhams Son Heung-min slapp unna med en måned militær opplæring og avtjente den i mai i fjor. Foto: Park Ji-ho / Yonhap

Kim Si Woos golflandsmenn Sang-moon Bae (35) og Seung-yul Noh (30) skal ha vært ranket topp 30 i verden, før de ble tvunget inn i sørkoreansk verneplikt. Etter to år i uniform, var de ikke til å kjenne igjen på golfbanen. Bae er nå ranket 958, Noh 736.

Sør-Koreas fotballstjerne Son Heung-min, som spiller for Tottenham Hotspur i Premier League, ble fritatt for obligatorisk verneplikt etter at han hadde vært med å vinne Asiamesterskapet for Sør-Korea i 2018. Etter å ha fremmet nasjonens interesse, slapp Son Heung-min unna med fire uker såkalt militær opplæring i hjemlandet.

Den fullførte han i fjor vår da Premier League og fotballen hadde coronapause.