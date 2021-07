VISES IKKE PÅ TV: Karsten Warholm skal for første gang i aksjon under OL fredag. Foto: IAN KINGTON / AFP

Warholm og håndballherrene vises ikke på lineær TV

Karsten Warholms forsøksheat på 400 meter hekk sendes ikke på de lineære TV-kanalene TVNorge eller Eurosport Norge. Det gjør heller ikke håndballherrenes kamp mot Tyskland torsdag. De sendes derimot gratis på strømmetjenesten Discovery+.

Publisert: Nå nettopp

– OL er verdens største idrettsarrangement, og vi viser over 3500 timer med øvelser fra Tokyo. Alt sendes direkte på Discovery+, og det er også mulig å se alle øvelsene i opptak. Dette er gratis for nye kunder. Vi gjør redaksjonelle prioriteringer hele tiden, sier operativ leder i Discovery Norge, Espen Skoland.

– I morgen prioriterer vi å løfte frem håndballen og friidretten på Discovery+, og rett og slett bruke øvelsene som en anledning til å gjøre enda flere kjent med alt innholdet og valgfriheten plattformen gir.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Det betyr at man bare får se det norske herrelandslaget i håndball sin nest siste gruppespillkamp mot Tyskland og de første øvelsene fra friidrettsbanen på videostrømmetjenesten Discovery+ fredag.

Der skal ett av Norges største gullhåp, Karsten Warholm, i aksjon for første gang. Han løper forsøksheat på 400 meter hekk omtrent klokken 04.30. I tillegg skal Hedda Hynne løpe forsøksheat på 800 meter, Ola Stunes Isene skal ut i kvalifisering i diskos og Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe forsøksheat på 5000 meter.

At man ikke får sett dette på de lineære TV-kanalene TVNorge eller Eurosport Norge har ført til flere reaksjoner.

– Det er få ting som skaper mer følelser enn live sport, men det er viktig å presisere at innholdet er tilgjengelig gratis for nye kunder på Discovery+, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Norge, Hanne McBride, til VG.

Dette sier hun til kritikken:

– Det er 3500 timer med olympiske øvelser som vi har rettigheter til å sende. Vi gjør redaksjonelle vurderinger basert på hva vi antar er mest relevant for norske seere, men det er sånn at alt er tilgjengelig på Discovery+, både live og «on demand», slik at man se alt direkte, med utsatt visningsstart eller i opptak hvis tidspunktet ikke passer eller det krasjer med noe annet man vil se, sier McBride.

– Når det kommer til innspill om å heller se OL på utenlandske kanaler, er det sikkert ønskelig for noen, men bør ikke være nødvendig når alle øvelser er tilgjengeliggjort for nordmenn med norske kommentatorer på Discovery+.

BARE PÅ STREAM: Håndballherrenes kamper så langt i OL har blitt sendt direkte på TVNorge. Fredag må man inn på Discovery+ for å se kampen mot Tyskland. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Kommer dere til å gjøre dette flere ganger under OL, eller gjelder dette bare for fredag?

– Vi gjør løpende redaksjonelle vurderinger underveis i OL, og det vil garantert komme flere endringer i sendeskjema. Slik er det alltid med livesport og arrangementer av denne størrelsen. Men denne beslutningen som er gjort for morgendagen, handler i denne omgang kun om morgendagen.

– Frykter dere at dere mister seere som følge av dette?

– Det håper vi ikke, men har forståelse for at det for noen vil være annerledes å følge idrett på en strømmetjeneste i stedet for på lineær-TV. Discovery+ er tilgjengelig for alle, og tjenesten er gratis for nye kunder under OL.