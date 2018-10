LUKSUS: På dette ærverdige hotellet i Covent Garden-området skal Magnus Carlsen (innfelt) bo under VM-matchen i London. Foto: Rosewood hotel og Geir Olsen

Her skal Carlsen bo: – Frykter London-været

SPORT 2018-10-30T06:20:27Z

KRAGERØ/OSLO (VG) Magnus Carlsen (27) frykter november-London med regn og tåke - men har nå valgt seg et ærverdig luksushotell som base under sjakk-VM.

Publisert: 30.10.18 07:20

Det handler om hotellet som heter Rosewood London, tidligere best kjent som Chancery Court, et fem-stjerners luksushotell i Covent Garden-området av den britiske hovedstaden.

– Det er 150 meter unna spillelokalet og er veldig rolig og fint, sier Carlsen-manager Espen Agdestein til VG.

Det ærverdige hotellet har blant annet blitt brukt til innspillingen av flere filmer, og har topp restauranter. Men Carlsen vil - som i tidligere VM-kamper - ta med seg kokken Magnus Forssell.

Carlsens tidligere VM-matcher har gått i indiske Chennai, i OL-parken i Sotsji og i Wall Street-området i New York. Han innrømmer at det kan by på utfordringer å spille i den britiske hovedstaden i november.

– London har mange gode sider, men i november vil det trolig være ganske surt og mørkt, og den kombinasjonen er ikke spesielt god om du vil være på topp fysisk og psykisk.

– London-tåken?

– Ja, nettopp. Det er klart at det er mange positive sider med London, fordi det er så lett tilgjengelig for nordmenn, nesten samme tidssone som Norge, og en storby med fantastiske sjakktradisjoner, men hvis du ser helt kynisk på hvor det er best å bo og spille sjakk, så er det ikke ideelt.

– Kommer du til å ha noe «fristed» utenfor sentrum som du kan dra til på fridagene i VM - som du hadde i Chennai?

– Det vet jeg ikke, svarer Carlsen, som nylig var på en rekognoseringstur i England, der han også fikk med seg to Premier League-kamper. Han utelukker ikke at han kan bli å se på fotball-tribunen også under VM.

Manager Espen Agdestein bekrefter overfor VG at Team Carlsen kommer til å bestå av de samme menneskene som i New York for to år siden. Det betyr:

Henrik Carlsen: Er både pappa og «alt-mulig-mann». Det er han som i stor grad er bindeleddet mellom sønnen og resten av teamet. Ingen kjenner Magnus bedre og vet bedre hva som trengs der og da. Hans «fingerspitzgefühl» er på mange grunnlaget for at verdensmesteren skal trives.

Espen Agdestein: Mangeårig manager som trekker i de fleste tråder når det gjelder forholdet til arrangører, det internasjonale sjakkforbundet, sponsorer og media. Er den som tar støyten utad om det skjer noe.

Magnus Forssell: Kokken var første gang med til Chennai-VM i 2013, da Team Carlsen fryktet at den indiske maten skulle by på trøbbel. Var også i Sotsji i 2014 og i New York i 2016.

Brede Kvisvik: Lege som ble hentet inn til India-matchen, fordi de var redde for at Carlsen skulle bli matforgiftet. Det var så vellykket at de har beholdt ham på teamet. Kvisvik er også sjakkspiller på høyt nivå, han liker å spille basketball eller fotball med Magnus og har blitt en naturlig del av teamet.

Peter Heine Nielsen: Den danske treneren er sammen med Carlsen de siste timene før hvert parti. Dette er hans tredje VM med Magnus Carlsen . Er en rolig danske som skjønner sin rolle der alle vet hvem som er sjefen. Han heter Magnus Carlsen.

Bjørn Gunnar Nesse: Hadde rollen som «livvakt» for Magnus Carlsen i kaoset i Chennai for fem år siden, mens han hadde ansvaret for blant annet hospitality-delen i New York. Klar for sitt tredje VM.

VM-matchen mot Fabiano Caruana starter 9. november.