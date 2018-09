POPULÆR KIRKEGJENGER: RBK-spiller Samuel Adegbenro (22) fra Nigeria, er sterk i troen og kommer ofte til den katolske St. Olav Domkirke i Trondheim. Også under den tøffe skadeperioden han har vært inne i. Her fotografert sammen med diakon Paul Opata (t.v.) og Sogneprest Egil Mogstad under et VG-intervju i fjor høst. Foto: Kristian Helgesen

Adegbenro ser endelig enden på skademarerittet: – Det har vært veldig tøft

LERKENDAL (VG) Rosenborg-vingen Samuel Adegbenro (22) nærmer seg så smått spill for trønderne igjen. Nå håper han å legge et syv måneder langt skadeavbrekk bak seg, for godt.

Nigerianeren smiler på RBK-feltet, han ler med medspillerne – og er glad da han møter VG etter en treningsøkt på Lerkendal tirsdag.

Det er ikke mange økter med ball 22-åringen har siden han i en treningskamp mot Ranheim i påsken, ble skadet av et spark i ankelen. Nå spiller han endelig fotball igjen.

– Det kjennes virkelig godt å trene med ball igjen. Jeg har vært ute syv måneder nå, så jeg har litt å ta igjen. Men jeg er mer glad nå, sier Samuel Adegbenro til VG etter fullført spill-økt.

Han har måttet slite seg gjennom rehabilitering i månedsvis. Først skulle skaden vært leget i juni, men det gikk ikke som de håpet – og han måtte ta en ny operasjon , som ennå holder ham på sidelinjen.

– Den første gangen var det ok. Jeg forstår at man kan bli skadet, men den andre gangen var jeg langt nede etterpå. Jeg har heldigvis hatt god støtte fra det medisinske teamet og medspillerne mine.

Enorme kontraster

På samme tid i fjor var Adegbenro i en mildt sagt lystigere situasjon. 22-åringen, som kom fra Viking i august i fjor, fikk alles øyne rettet mot seg, da han etter under tre døgn som RBK-spiller, kom inn og scoret vinnermålet i Rosenborgs sterke 1–0-seier i Amsterdam over Ajax.

Uken etter toppet han det hele, da han som innbytter igjen, var avgjørende for at Rosenborg gikk videre, med sine to scoringer på 23 minutter.

– Det er tøft, men ting endrer seg her i livet, men merker det. Det er noe må man bare akseptere. Jeg aksepterer skjebnen som den er.

– Jeg håper virkelig å få spille Europa League denne høsten. Det ville gjøre meg veldig glad igjen.

Vingens offensive kvaliteter var sårt savnet i trøndernes første oppgjør i turneringen denne sesongen, hvor de ikke evnet å legge én eneste avslutning på mål i Celtic-tapet i Skottland.

Nå kan han rekke både gullkamp og europacupspill i høst. RBK supertrioen Adegbenro, Nicklas Bendtner og Pål André Helland, skal være tilbake i løpet av oktober .

– Jeg tror det ikke er så lenge til jeg kan spille, men det går nok fortsatt litt tid å bli fysisk klar.

