Borch rodde inn til VM-gull: - Det beste jeg har gjort

SPORT 2018-09-16T09:12:43Z

Kjetil Borch (28) sørget for Norges andre gullmedalje i ro-VM søndag, så overlegent at selv treneren ble overrasket.

Publisert: 16.09.18 11:12 Oppdatert: 16.09.18 12:42

Borch har fra før OL-bronse i dobbelsculler og VM-gull i samme øvelse, men søndagens gull er hans første i singelsculler.

– Jeg setter alltid OL over VM, men prestasjonsmessig er dette det beste jeg har gjort teknisk, mentalt og fysisk, forklarer Borch.

– Hvordan var følelsen når du registrerte at gullet var i boks?

– Da var jeg så sliten at jeg ikke orket å være glad, svarer gullvinneren til VG.

Borch gikk tøft ut i sitt finaleheat. Halvveis ut i løpet hadde han over to sekunder ned til tsjekkiske Ondrej Synek, fjorårets verdensmester.

Den regjerende mesteren prøvde å sette opp tempoet, men Borch holdt distansen, og kunne til slutt strekke hendene i været for sitt første VM-gull i singlesculler. Borch ble klokket inn til den sterke tiden 6.38,31, mens Synek fikk opp 6.39,92.

–Jeg er stum av beundring. Dette mesterskapet har han eid fra start til slutt, det er bare å gratulere, han får klapp på skuldra av gamlefar, skryter Olaf Tufte.

Gullet gjør Borch til den første nordmann siden nettopp Tufte til å i det hele tatt ta medalje i singlesculler. Tufte tok OL-gull i 2008,samt 2004 og VM-gull i 2003 og 2001.

– Nesten overrasket

Landslagssjef Johan Flodin sammenligner Borch med et barn dagen før julaften med tanke på hvordan han oppførte seg lørdag kveld foran finaleløpet, og forteller da at han fikk en god følelse.

– Jeg skjønte at det ville bli et bra løp, Kjetil virket ikke til å ha noe angst, og har vist god form i mesterskapet, men at han skulle virke overlegen med 750 meter igjen, det var nesten en overraskelse for meg også, forklarer landslagssjef Johan Flodin til VG.

– Det er ikke overraskende at Kjetil gjør det han gjør, men det er overraskende at de andre ikke er mer våkne i en finale med så mye medvind. Vi vet hva Kjetil kan gjøre, og denne gangen turte han å brenne til fra start og gjøre det han er god på. Når han får den lengden og kontroll er han helt rå, mener Tufte.

Borch har fra tidligere VM-gull og OL-bronse, men de medaljene kom i dobellsculler, sammen med henholdsvis Nils Jakob Hoff og Olaf Tufte. Han tok også gull i EM denne sommeren.