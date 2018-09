TØFF PERIODE: Stig-André Berge står med OL-bronse rundt nakken i august 2016. Det var et halvt år etter morens død og 13 måneder etter at faren drepte hans stemor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stig-André Berge forteller om farens drap på stemoren

Stig-André Berge (35) tilegnet OL-bronsemedaljen høsten 2016 til sin nylig avdøde mor Anne Elisabeth. Svært få visste at han holdt hemmelig en annen familietragedie: Farens drap på stemoren ett år tidligere.

Nå forteller han om tragedien som rammet ham og familien i boken « Stig-André Berge – et bryterliv», skrevet av Tor Hammerø og Tore Ulabrand Johansen. Den kommer ut på Kagge forlag fredag. Samme kveld vil han fortelle om den på «Skavlan» på TV 2.

Tor Kjærvik var farens advokat i straffesaken. Han ble gjort kjent med boken av sønnene til Berge. Han kontaktet deretter sin klient for å undersøke om han kjente til offentliggjøringen av opplysningene.

– Min klient har godkjent innholdet i boken og kjenner også til at Stig-André skal snakke om den på Skavlan fredag, sier advokat Tor Kjærvik til VG.

Advokaten opplyser at han selv ikke lest boken.

– Det er ikke noe som jeg har å gjøre med, sier Kjærvik.

Var i bryllup

Natt til lørdag 6. juni 2015 drepte faren til Stig-André sin ektefelle – Stig-Andrés stemor – med kniv i parets leilighet i Oslo. I boken omtales det detaljert og bredt i kapittelet «Drapet i nabolaget».

Der kommer det frem at Stig-André Berge skulle være toastmaster i et bryllup til to av sine beste venner samme dag, noen timer etter drapet. På vei for å hente sin samboer Rosell Utne møtte han en rekke politibiler, og fikk en telefon fra moren Anne Elisabeth. Stig-André Berge ringte faren for å høre om han visste noe, men fikk ikke kontakt. Etter hvert offentliggjorde nettaviser bilder av inngangspartiet til blokken til faren der en kvinne var funnet død.

Mens Stig-André Berge satt i kirken under vennenes vielse, oppsøkte broren blokken der faren og stemoren bodde. Han kontaktet politiets innsatsleder, og ble da bedt om å bli med politimannen. Det førte, slik det står beskrevet i boken, til denne kommunikasjonen mellom brødrene, Stig-André i bryllupet og broren på åstedet:

«Så fortalte han meg at det var pappas kone som var død, og at det etter alt å dømme var fatter’n som hadde drept henne.»

Broren fikk også vite at faren hadde forsøkt å gjøre slutt på sitt eget liv, han hadde en del skader og derfor var ført til Ullevål sykehus under politibevoktning.

Voldsomt sjokk

I boken beskriver Stig-André Berge sjokket som voldsomt, men at han forsto at han ikke kunne gjøre noe annet enn å gjennomføre ­bryllupet som planlagt:

«Hverken han eller Rosell fortalte noe til noen. Toastmasterjobben utførte han med glans, brude­paret oppdaget ikke at noe var galt, ingen av gjestene heller. Jernviljen fra brytematten kom godt med – også med smokingen på var det viktig å holde fokus.»

I tingretten ble Berges far i november 2016, tre måneder etter at Stig-André Berge vant OL-bronsemedaljen i Rio de Janeiro, dømt til 12 år i fengsel og til å betale erstatning til drapsofferets sønn.

Dommen ble anket, men forkastet i lagmannsretten i mai i fjor. Dommen ble stående.

VG intervjuet Stig-André Berge i et treningslokale på Kalbakken i Oslo i august 2015. Det handlet om hans forberedelser til det nær forestående verdensmesterskapet i Las Vegas. Snaut tre måneder etter farens drap på stemoren, snakket han om de krevende forberedelsene og ritualene foran et mesterskap.

Inkludert i disse forberedelsene var det også planlagt deltagelse i storstevnet European Games i Baku i Aserbajdsjan – kun halvannen uke etter at faren ble arrestert. Berge sier i boken at han var veldig i tvil om han skulle dra, men at han ble rådet til å dra. Ingen av lagkameratene som var med på turen til Baku ble informert om hendelsen. Kun toppidrettssjef Tore Øvrebø, presseansvarlig Halvor Lea, lagleder Marit Breivik og landslagslege Thomas Torgalsen var orientert.

«Vi var blitt enige om at resten av laget skulle få vite hva som hadde skjedd når vi kom tilbake til Norge», forteller Berge i boken.

Også landslagstrener Fritz Aanes, som kjente Berges far, ble en støttespiller for Stig-André Berge etter drapet. Sammen jobbet de målbevisst mot Rio-OL, og 14. august 2016 kunne Berge og Aanes juble for OL-bronse. Den dedikerte han til sin mor som døde 3. februar 2016 som følge av et par års kreftsykdom.

Møtte faren i fengsel

I dommen fra Borgarting lagmannsrett fremkommer det at Stig-André Berges far ble kjæreste med hans kommende stemor i 2006. Faren flyttet snart inn i hennes leilighet. De giftet seg fem år senere, sommeren 2011. Kort tid etter falt hun og skadet seg alvorlig. Det førte til at hun ble sterkt pleietrengende. Stig-André Berges far tok seg i stor grad av pleien hun trengte.

Ifølge dommen «legger lagmannsretten til grunn» at faren var sliten og oppgitt over situasjonen i hjemmet. Etter at kona hadde sovnet på kjøkkenet, drepte han henne med en kniv. Faren satt ved sin dreptes kone da hjemmesykepleien og politiet kom til åstedet neste morgen.

Stig-André Berge fakta Fra: Oslo Sivil status: Gift med Rosell Utne Berge, paret har en sønn (5 md.) Alder: 35 år Klubb: Oslo bryteklubb Meritter: OL-bronse 2016 (59kg), VM-bronse 2014 (59 kg), EM-sølv i 2007 (60kg) og i 2018 (63 kg), ti individuelle senior-NM fra 2001-2018, to kongepokaler. Fikk prisen Årets forbilde, Utøvernes pris, Årets navn under Idrettsgallaen 2017 Fakta: Store Norske Leksikon

I boken forteller Berge også om det første møtet han og broren fikk med faren etter drapet. Det foregikk i politihuset på Grønland i Oslo:

«For Stig-André ble det en veldig spesiell opplevelse, en god opplevelse», står det i boken.

I boken står det at faren ikke lenger var helt fraværende og tom i blikket, men at Stig-André nå plutselig kjente igjen den faren han en gang kjente:

«Det virket som om han var ti kilo lettere enn før. Det var ikke lettelse jeg så i blikket hans, det vil være for fælt å si det. Men han var i alle fall seg selv igjen. Det kommer jeg til å huske for alltid, at jeg kjente igjen faren min slik han var tidligere.»

Faren uttaler seg også i boken. Han sier at han «var fullstendig nedkjørt» den siste tiden før han begikk drapet på kona:

«Jeg angrer selvsagt uendelig mye på det jeg gjorde», sier faren.

«Det var en forferdelig handling, og jeg får bare ta den straffen jeg har fått. Det er tungt, men det må jeg bare klare.»

VG har ikke lyktes å få kontakt med Stig-André Berge torsdag.

