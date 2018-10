SENTRAL: Eirik Høitomt, som er på vei mot et nytt landschampionat, kjører begge VG-bankerne, Magic Tile og Indiana Jon. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To Høitomt-bankere i V76

SPORT 2018-10-03T08:10:47Z

Mangeårig landschampion kan få en veldig fin kveld på Bjerke Travbane. VGs travekspert, Anders Olsbu, vinnertipper ham i fire løp, to av hestene han kjører bankertippes.



Anders Olsbu

Publisert: 03.10.18 10:10

Både Magic Tile og ubeseirede Indiana Jon skal regnes med gode vinnersjanser.

– Magic Tile har vært solid i sine siste starter, og fra tet taper han neppe. Indiana Jon møter et par gode, men kan runde alle igjen, tror VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han setter også Høitomt først med W.J. Eminent Bergen.

– I tillegg har Høitomt en god sjanse med Siberian Justice, en klar bankerkandidat i V5-spillet, mener Olsbu.

Dagens banker:

Magic Tile (V76-5) vant greit fra tet sist og ble treer i en Derby-kvalifisering nest sist. En flott sjanse igjen.

Dagens luring:

Roi du Monde (V76-2) gikk en solid sisterunde til tredje i Sverige sist og kan absolutt vinne feilfritt.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1080 kroner

V76-1 (2100ma)

9 INDIANA JON

——————————

6 Ohio Royal

1 Glazier's Vici

7 Royce Rolls

5 Ithinkiama Genius

3 Exploitmyday

4 Coktail Gun M.E.

2 Excellent Maltin

8 Constantine Coral

Løpet:

Jeg ser tre-fire hester med vinnersjanse i V76-innledningen, men må ta sjansen på å la Indiana Jon stå ugardert.

Favoritten:

Indiana Jon er ubeseiret på sine tre starter hittil i karrieren. I debuten tok han ned Ohio Royal oppunder mål fra dødens, etter at sistnevnte hadde fått dirigere i front. Nest sist var han overlegen i billig lag etter relativt tidlig tetkjenning. Sist var han også suveren etter tet hele veien. Møter Ohio Girl igjen, men blir det litt kjøring i front, noe det fort kan bli, stiger sjansene for Høitomt-traveren.

Outsiderne:

Glazier's Vici overtok fra Ohio Girl etter en runde sist, men kunne ikke stå i mot hverken den eller dødenstravende Cry Wolf på oppløpet. Nå kommer han ut med nytt utstyr. Det blir lettere sko og vogn, samt drapropper. Lundstrøm Wolden-traveren er kjapp fra start og kan forsvare sporet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han lede lenge. Skulle han bli overflydd, er han i alle fall sikret et fint løp. Skal uansett regnes blant de tre.

Luringen:

Ohio Girl var med på en tøff 1.11,5-åpning før han slapp til Glazier's Vici etter en runde sist. Fikk åpning på oppløpet og sto på flott til annen bak en meget tapper Cry Wolf, men ikke mye slått. Måtte se seg knepent slått av Indiana Jon gangen før. Gottling-traveren er kjapp fra start, men har noen raske på innsiden. Skulle han komme foran, blir han ikke enkel å innhente.

Startsiden:

Glazier's Vici, Ithinkiama Genius og Ohio Royal vil alle kjøre om føringen. Det kan dermed bli en tøff åpning. Excellent Maltin er heller ingen sinke.



V76-2 (2600ma)

7 PAULINO

3 DONATELL VIKING R.R.

2 ROI DU MONDE

——————————

4 Emmet Bonanza

8 Norma B.

5 Always A Star

6 Sarek

10 Well Made

9 Super Mack Grace

1 Lucky's Luke

Løpet:

Tre hester peker seg klart ut i dette løpet for 4- og 5-årige varmblodshester.

Favoritten:

Paulino var helt rå til seier i sine to første starter her til lands. I sine tre siste løp har Tjomsland-traveren måttet nøye seg med annenplasser. Var litt unnskyldt tredje sist da han ikke var helt frisk. Avsluttet sterkt etter hinder, en dårlig rygg og fjerdespor i siste sving nest sist og tapte kun for gode Katie Mae. Sist var han tapper toer bak en meget opplagt Goodman B.R., etter sisterunden i dødens. Vallaken står litt sjanseartet til langt ute på vingen, men klaffer det med posisjonene kan han meget vel vinne igjen. Men det er en tøff Trond Anderssen-duo i mot.

Outsiderne:

Donatell Viking R.R. skuffet litt i V75 på Forus sist. Muligens at den lange reisen ikke slo heldig ut. 4-åringen var i alle fall veldig god i de foregående startene til tre strake seirer. Donato Hanover-sønnen er kjapp fra start og kan fort stikke til tet. Skal uansett regnes om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Roi du Monde har vært hardt ute grunnlagsmessig flere ganger. Gikk en solid sisterunde til tredje på Färjestad sist og ble tredje i et løp stallkameraten Mellby Frodo vant. Gikk sterke 1.14,4 full vei da. Vallaken er ikke helt travsikker, men holder han seg bare til rett gangart, er han god nok til å kjempe om seieren. Selskapet er helt riktig nå.

Startsiden:

Donatell Viking R.R. stikker normalt til tet, selv om Emmet Bonanza trolig vil prøve seg litt.



V76-3 (2100ma)

4 LILLE AMARE

7 HUGO

3 HORGEN YLVA

8 LOME GANT

1 Teo

2 Pave Jerkila

5 M.H. Fantomet

6 Kagge Lina

——————————

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette travrittet. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Lille Amare har vært god til to strake seirer i monté. Nest sist var han helt overlegen. Holdt unna for Kvikk Tojo sist. Vallaken er veldig god på sitt beste, men kan være litt variabel i prestasjonene. Viser han seg fra sin beste side, kan han vinne igjen. Rytter Kristine Kvasnes er nok sugen på å klarte øverst på tronen igjen. For tiden ligger hun på annenplass på landsstatistikken med sine 16 montéseirer. Kun Hele Kolle ligger foran med to tredjeplasser mer.

Outsiderne:

Horgen Ylva var flink toer bak Krokstad Juvita i sitt siste travritt. Får dyktige Siv Emilie Løvvold på ryggen. Skal ikke avskrives om hun går feilfritt og viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Hugo ga seg på oppløpet sist, men hadde vært forkjølet i forkant. Muligens det var derfor han var under pari. Gangen før var han solid toer bak meget gode Troll Svenn. Møter ingen av hans kaliber her. Er Hugo tilbake i slag, har han ikke mange foran seg til slutt.

Startsiden:

Lille Amare er kjapp fra start og sikter nok inn føringen.



V76-4 (1609ma)

3 ALM NORINDA

9 HADLAND URI

8 MO LINE

5 LILLE ILD

1 STJERNE LYKKE

2 Solva

——————————

12 Hage Loma

10 T.H. Thermina

7 Myklejenta Karin

4 Brevik Juli

Løpet:

Jeg ser seks hester med vinnersjanse i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Alm Norinda har vært god til to strake seirer for Jens Alm som blir 73 år neste måned. Nest sist vant ekvipasjen fra dødens, mens sist ble det seier etter at de overtok etter 600 meter. Hesten er rask fra start, og skulle hun komme foran, stiger sjansene.

Outsiderne:

Mo Line var god til seier etter to måneders pause sist. Står sjanseartet til langt ute på vingen, selv om hun er strøket inn et spor. Men feilfritt og med samme innsats som sist, er hun aktuell.

Luringen:

Hadland Uri har vunnet seks av 13 løp. Kun en gang har hun vært utenfor trippelen. Klaffer det med rett løpsopplegg, kan hun absolutt ende blant de tre igjen.

Startsiden:

Alm Norinda, Lille Ild og Mo Line kjemper om føringen. Stjerne Lykke er heller ingen sinke feilfritt.



V76-5 (1609ma)

4 MAGIC TILE

——————————

11 Harley D.E.

1 Springlove

9 Master de Pan

3 Bom Simoni

8 Willy Invalley

10 Laylock Classic

6 Precious To Me

7 Columbus Sisu

2 Legacy

12 Graceland E.P.

5 Johnny Boy F.

Løpet:

Jeg lar Magic Tile stå ugardert i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Magic Tile vant greit fra tet foran Cool Canadian sist. Gangen før i en Derby-kvalifisering avsluttet han flott og var nær annen i et løp gode Vainqueur R.P. vant foran Ghazi B.R. 4-åringen er kjapp fra start. Skulle han komme foran, er nok løpet kjørt. Men jeg tror også han kan vinne fra dødens.

Outsiderne:

Harley D.E. vant lett etter å ha fått dirigere i front sist. Står vanskelig til spormessig nå og er også litt hardt ute grunnlagsmessig. Skal han kunne runde alle, må det nok bli litt kjøring i front, samtidig som Magic Tile blir hengt opp i dødens.

Luringen:

Master de Pan har vunnet hele fem løp på 12 forsøk hittil i år, men i det siste har det blitt mest smultringer. Men han har møtt tøffe hester og møter mer riktig lag nå. Står også spennende til spormessig, da han har fordel av baksporet. Skal regnes blant de tre feilfritt og på sitt beste. En typisk outsider.

Startsiden:

Magic Tile er kjapp fra start. Springlove vil muligens forsøke å holde ham ute.



V76-6 (1640mv)

12 W.J. EMINENT BERGEN

4 BAD NITE CALL SAUL

6 DARCO

——————————

2 Ursula Horse

5 Nogara

1 Soros Kronos

7 Garfieldz Prinze

10 Gary Hoist

11 Ramona's Fighter

3 Thai Voyager

8 Vici Sun

9 Minne Madness

Løpet:

Tre hester kan rekke i dette sprintløpet.

Favoritten:

W.J. Eminent Bergen har gått tre gode løp i det siste og fortjener en seier. Spesielt nest sist var han god. Da feilet 6-åringen i første sving, men kom sterkt tilbake til tredje i et løp American Cheque vant foran Peder Mykla. Mangeårig landschampion Eirik Høitomt får sjansen nå. Tross tillegg på sprint, ser jeg ikke bort i fra at han loser ham først over mål.

Outsiderne:

Bad Nite Call Saul har vært knallgod til tre strake seirer og har imponert stort. Har vunnet på 1.12-tallet i begge sine siste starter. Men Trond Anderssen-traveren har et veldig trangt spor å hanskes med. Men kommer man seg bare feilfritt av gårde, er det snakk om en flott vinnersjanse igjen. Men jeg tør ikke garantere feilfri avgang.

Luringen:

Darco vant lett etter å ha fått dirigere i et langløp i Årjäng sist. Kan muligens sikre seg føringen igjen. I så fall vil han lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden:

Darco kan stikke til tet feilfritt.



V76-7 (2100ma)

11 BRENNE BALDER

2 EDENS ODIN

3 SKAUGA RASKEN

7 SPIKLASSE

9 Førlands Odin

——————————

4 Sprov Hiljar

6 Smedtulla

10 Lørje Trollet

5 Askehaug Kongen

1 Stjerne Ball

12 Røyns Nora

Løpet:

Jeg prøver fem hester i V76-finalen.

Favoritten:

Brenne Balder får et knepent tips. Han har vært ute mot tøffere hester enn dette i det siste og gjort gode innsatser. Men han står sjanseartet til spormessig og må ha tur på veien for å rekke helt frem.

Outsiderne:

Skauga Rasken ble lettet i balansen sist, men det fungerte ikke. Vallaken, som alltid går til mål, kommer ut med tyngre sko nå. Fra en fin utgangsposisjon kan han vinne.

Luringen:

Edens Odin feilet på vei mot tet sist sist. Fikk trafikkproblemer etterpå, men avsluttet flott til annen bak en suveren Fløya etter sen åpning. Denne gang kommer han ut i en vanlig sulky og blir kanskje mer travsikker da.

Startsiden:

Edens Odin, Sprov Hiljar og muligens Vetle Jon kan kjøre om teten.