Fryktet det var over for Tiger Woods : – Denne seieren er kanskje det råeste

SPORT 2018-09-24T08:55:05Z

Eurosport-duoen Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad er fortsatt i «golfhimmelen» etter å ha kommentert de ville seiersscenene med Tiger Woods (42) i går kveld.

Publisert: 24.09.18 10:55 Oppdatert: 24.09.18 11:08

– Det var så ekstreme bilder. Det er bare Tiger Woods som kan skape slike scener i golf. Han er så ekstrem, og dette var så stort for sporten. Tårene kom hos meg på det siste hullet. Denne seieren er kanskje det råeste han har gjort, sier Haugsrud til VG.

For endelig vant Woods en turnering igjen, etter fem år med skandaler, skader, uflaks og udyktighet.

– Når man ser på alt som har skjedd med ham, og rundt ham, de siste årene ... Da må dette være noe av det aller største han har gjort i en karriere som er full av utrolige ting, sier Haugsrud og legger til:

– Da de forferdelige bildene av ham dukket opp for et år siden, så tenkte jeg bare at det ikke spilte noen rolle om han kom tilbake på golfbanen. Alt handlet om at han måtte overleve, for det så virkelig ikke bra ut.

Mai 2017 : Tiger Woods mistenkt for kjøring i påvirket tilstand - sov bak rattet

Henrik Bjørnstad, som har spilt mot Woods, hadde en herlig kveld på jobb da han kommenterte amerikanerens første seier på fem år.

– Det var helt enormt! De bildene vi fikk servert på det siste hullet der. Jeg er fortsatt nesten i sjokk, for dette var så stort. Jeg gråt ikke, men ble ekstremt varm, forteller Bjørnstad.

Kommentatorene tror ikke at Woods kommer tilbake til seiersstatistikken han hadde tidligere, men mannen med 14 Major-titler og 80 seirer på PGA-touren kan ha en fantastisk sesong foran seg.

– Jeg tror at Major-rekorden til Jack Nicklaus (18) kan bli truet, og det er fullt mulig at han kan bli verdensener igjen, mener Bjørnstad.

– Verdensener-plassen kan være Tigers før det er gått et år. Når han leverer sånn som han gjorde i går, så er det meste mulig, slår Haugsrud fast.