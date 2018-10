BALLSPILLERE PÅ SAMME LAG: Gjennom en krevende livsfase har fotballproff Stefan Strandberg har søkt mye støtte i håndballprofilen Joakim Hykkerud, strekspiller for Drammen og det norske landslaget. Her er duoen sammen i Drammenshallen for VG-intervju. Foto: Bjørn S. Delebekk

Strandberg starter stiftelse etter brorens død: – Har vært et sant helvete

DRAMMEN (VG) Russland-proffen Stefan Strandberg (28) har levd i en konstant skadetilværelse i snart halvannet år og mistet storebroren til kreften. Nå ser han fremover sammen med håndballprofilen Joakim Hykkerud (32) – ved å danne en stiftelse til hjelp for vanskeligstilte.

Publisert: 10.10.18 06:27

De to idrettsutøverne – som ble kjent da de bodde i Hannover og spilte for den nordtyske byens lag i fotball og håndball – har startet veldedighetsorganisasjonen «Step By Step Charity».

Fra å møtes som relativt ukjente over en middag i Hannover for to år siden, der Hykkerud spiste pizza og Strandberg salat – ifølge Hykkerud, sitter Drammens strekspiller og den skadeforfulgte Krasnodar-spilleren med 10 fotballandskamper nå som gode venner i Drammenshallen og forteller om sitt nye, felles prosjekt til VG.

Skal arrangere showkamper

– Forskjellen der nede gjør så mye med deg. Vi i Krasnodar har alt vi kan drømme om. Vi kan kjøre de bilene vi vil, de privatflyene vi vil. Det som har gjort noe med meg med å leve der, er at du bli sykt glad for systemene vi har i Norge. Her blir du tatt vare på, sier Strandberg og fortsetter:

– I Russland får du null hjelp. Det vi har lyst til, er å hjelpe folk som trenger det. Barn og voksne, familier. Det er den største forskjellen det har gjort på meg, begrunner spilleren som gikk fra Rosenborg til den pengesterke russiske ligaen sommeren 2015 .

De snakker om showkamper i fotball og håndball, barneløp og veldedighetsarrangementer. Hykkerud nevner det å bli far og en situasjon fra utenlandsoppholdet i Hannover som en grunn til at han ønsker å bidra for andre.

– En juniorspiller kom bort til meg og hadde helt hullete sko. Han kom fra en familie som ikke hadde det så lett. Jeg ga ham to par håndballsko. Da var han på gråten. Den gleden, for dem som trenger det, det synes jeg det er noe. Jeg har vært gjennom en tøff tid på privaten (samlivsbrudd og mye borte fra sønnen) og det gjør noe med deg. Derfor skal det ikke være farlig å spørre om hjelp. Jeg ba selv om hjelp da jeg var langt nede; jeg gikk til psykolog, forteller Joakim Hykkerud.

– Umulig å sette ord på

Stefan Strandberg sier det siste året har satt ting «ekstremt i perspektiv» for ham. Han har vært gjennom et kjærestebrudd med håndballspilleren Nora Mørk , han har gått skadet og fått operert akillessene totalt seks ganger i tre forskjellige land – og hans syv år eldre bror døde i januar etter kreftsykdom.

Kjærestebruddet ønsker han ikke si noe om, utover å bekrefte at det er slutt. Men om personen han omtaler som «Brutter’n» åpner han litt opp.

Opplevelsen av å miste noen er en årsak til at han velger å formalisere veldedighetsarbeid gjennom stiftelsen med Hykkerud.

– Det har vært et sant helvete og egentlig umulig for meg å sette ord på det. Det går ikke. Jeg har vært et sted jeg aldri trodde jeg kunne komme til. Veien opp derfra, den er lang. Da hjelper det å ha sånne som ham, sier Strandberg og nikker til sin ballspillende venn.

De er blitt såpass nære at Hykkerud var en av tre kamerater Strandberg ringte den dagen de forsto at eldstebroren ikke kom til å leve lenger.

– I Russland er jeg alene konstant. Vi snakkes veldig mye på FaceTime, men av og til kan det kan gå ti minutter uten at noen sier noe. Men det er iallfall noen der, beskriver Strandberg med et smil.

Brorens sykdom ble påvist høsten 2015 (kort tid etter overgangen fra Rosenborg) og var årsaken til utlånsavtalen til tyske Hannover i 2016/17-sesongen. Stefan Strandberg kom nærmere mamma, pappa og hans andre storebror Daniel i Oslo.

Ble frisk – fikk tilbakefall

– Så ble han på en måte frisk. Så skulle jeg dra ned igjen, og samme dag som jeg dro, fikk han tilbakefall. Jeg er helt ærlig på å si at før man opplever slike ting, tenker man ikke så mye over alt annet som skjer. Man lever i sin egen boble og livet går fort unna.

– Jeg elsker å spille fotball, elsker å drive med det jeg gjør. Men det finnes viktigere og større ting. Det har jeg sett på sykehuset der jeg har tilbrakt hvert eneste minutt jeg har vært hjemme, forteller Strandberg – og gir en ny grunn for sin nye idé med Hykkerud:

– Å se sykehusklovner eller folk som delte ut påskegodteri til dem som hadde det tøft på sykehuset. Det har jeg sett på nært hold hvor mye det kan gjøre med folk. Eller da jeg var i Rosenborg og vi besøkte St. Olavs hospital to ganger i året, sier Strandberg.

Har endret seg

Han var det suksessrike U21-landslagets kaptein under bronse-EM i 2013 og presiserer at han er fullt innstilt på å kjempe for å komme tilbake på fotballbanen. Utenfor har brorens død endret ham litt som menneske.

– Før var jeg ekstremt privat. Jeg ville ikke dele noe, det jeg og de rundt meg hadde, det var mitt. «Brutter’n», som gikk bort, var verdens mest sosiale fyr. Vi har fått meldinger fra alle verdensdeler, fra folk som kjente ham. Jeg har hatt lyst til å bli mer sosial og er blitt det. Det var noe han likte. Det er litt rart, men det er bra, reflekterer Strandberg, som synes det fortsatt er tøft å åpne opp om brorens død.

– Eldstebror var den som fikset alt. Han var visepresident i firmaet til pappa, han hadde ti års finansutdanning og den som hjalp meg masse i karrieren min, sier Stefan Strandberg.