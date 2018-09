BANKER: Ulsrud Tea kan sin andre strake triumf i L.H. Widdings æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Tilleggsbankere i V75

SPORT 2018-09-14T07:14:00Z

Begge VG-bankerne er belastet med tillegg. Likevel tror VGs travekspert, Anders Olsbu, at de runder til seier i sine respektive V75-løp.



Publisert: 14.09.18 09:14

Ulsrud Tea blir hans hovedbanker.

– Norges beste hoppe, Ulsrud Tea, er belastet med hele 60 meter tillegg i L.H. Widdings æresløp. Men det er få hester foran, noe som er en klar fordel. Hun rundet til seier i dette løpet i fjor og kan gjøre det igjen, selv om hverken Valle Mattis og B.B. Terje T. er noen kastekjepper. Begge står 40 meter foran, varsler Olsbu.

Han lar også Professor Ø.K. stå ugardert.

– Professor Ø.K. var veldig uheldig i Derby sist. Han satt sist på siste bortre, da han ble styrt ut i fjerdespor. Ut på oppløpet kom dessverre galoppen. Dermed gikk Djøseland-traveren trolig glipp av en tredje- eller fjerdeplass. 4-åringen står i annen rekke på tillegg, men uten galopp og trafikkproblemer ellers, tror jeg han runder til seier, sier Olsbu.

Dagens banker

Ulsrud Tea (V75-6) jakter sin andre strake seier i L.H. Widdings æresløp og kan klare det tross 60 m tillegg.

Dagens luring

Vertigo Lotta (V75-3) feilet i kamp med Valle Tiril og Møller Viktoria om annenplassen bak Troll T. sist. Vertigo Lotta vant dette løpet med nese til Valle Tiril i V75 i fjor og pleier å være i form på denne tiden.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 384 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

V75-1 (2040mv)

14 PROFESSOR Ø.K.

——————————–

5 Hommes Ferrari

12 Skauga Rasken

10 Neslands Faksen

1 Vestpol Il

3 Soten

2 Kuven Tøtto

6 S.G. Jerv Blesa

7 Dæmro Svarten

11 Verdals Svarten

8 Trø Flax

13 Dag Julius

9 Gyldenlinn

4 Pytt Elden

Løpet

Professor Ø.K. vinner grunncupen uten uhell.

Favoritten

Professor Ø.K. var veldig uheldig i Derby sist. Djøseland-traveren ble med i angrep runden igjen, men fikk dårligere rygger og lå sist på siste bortre. Via fjerdespor 500 meter igjen avsluttet han bra, men feilet ut på oppløpet og gikk trolig glipp av en tredje- eller fjerdepremie. Norheim Svenn-sønnen hadde fin fart i målgangen. Står i bakspor på tillegg her, men møter et helt annet selskap denne gangen. Feilfritt og uten de store trafikkproblemene, bør han runde til seier.

Outsiderne

Skauga Rasken avslutter flott hver eneste gang. Tapte kun for Smedpål og Rapptor sist. Om det ikke blir helt feil med posisjonene fra tillegg, kan han ende på trippelen igjen.

Luringen

Hommes Ferrari har vært flink til annen i tre av sine fire siste starter. Nærmer seg en seier. Står fint til på strek. Regnes blant de tre feilfritt.

Startsiden

Ingen startraketter på strek, kanskje Kuven Tøtto til tet.



V75-2 (1600ma)

10 VELVATTER

3 GLENNIS ATTACK

5 LADY LARA

4 FAM B.R.

9 Gentle Design

1 Ubet

——————————–

7 What You Want

8 Real Salt

6 Happy Dragon

11 Emmia Sensation

2 Lucky

12 Miss Italiano T.Y.

Løpet

Jeg streker av for halve feltet i hoppedivisjonen.

Favoritten

Velvatter gjør en spennende start i Hamre-regi. USA-importen skal være sterk, og skulle det bli litt kjøring i front, noe det fort kan bli, stiger sjansene.

Outsiderne

Glennis Attack har vunnet enkelt i sine to siste starter. Er ikke så rask fra start og har ingen fordel av sprint. Men blir det tempo og hun kommer ned i en fin posisjon, kan hun absolutt vinne igjen.

Lady Lara fikk det for tøft i hoppe-Derby-kvalifiseringen sist med 1.11-passeringer og ga seg. Møter langt enklere lag nå og blir farlig om hun kommer foran.

Luringen

Ubet har ikke vunnet på 29 starter, men en seier kan være like om hjørnet. Sist avsluttet hun sterkt til tredje fra jumboplass via fjerdespor i siste sving. Avsluttet også bra i de to foregående startene. Blir trolig overflydd, men er ikke ufarlig om det løser seg.

Startsiden

Nr. 5 og 4 kjører om teten.



V75-3 (2040mv)

14 VALLE TIRIL

8 PRINSESSE SØLV

10 LYKKJE MAY

9 VERTIGO LOTTA

12 ORIOLA

3 MØLLER VIKTORIA

13 Solberg Jela

2 T.M. Stjerna

6 Eldvina

7 Rano Hilda

11 Kap Tilly

5 Jerkla O.K.

——————————–

1 Alm Tekla

4 Frøya Lill

Løpet

Nesten ingen kan avskrives i hoppecupen.

Favoritten

Valle Tiril fortjener snart en seier sist. Tapte kun for Ulsrud Tea og Åsrud Vilja i NM for hopper nest sist, dog klart.

Outsiderne

Prinsesse Sølv gjør det ofte bra i hoppeløpene. Aktuell blant de tre.

Luringen

Vertigo Lotta var uheldig sist. Feilet i kamp om annen med Valle Tiril og Møller Viktoria.

Startsiden

Kanskje T.M. Stjerna til tet.

V75-4 (2040ma)

8 THAI PROFIT

1 N.Y. DIAMOND IN HE SKY

2 TOTO

9 URAKAS GILBAK

10 Lucky Vegas

11 Come Vacation

——————————–

4 Tom Tom des Agets

6 Standing Ovation

12 I Am The Tiger

3 Frankel D.E.

5 Cash Converter

7 Queenswood

Løpet

Jeg streker for halve feltet i Gunnar Opsahls æresløp.

Favoritten

Thai Profit avsluttet bra og snappet tredje etter sen åpning sist i et løp meget gode Code Bon vant. Han gikk radige 1.12,5 over full distanse da. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men motstanden er helt riktig. Klaffer det bare litt med posisjonene, skal han regnes med en god sjanse.

Outsiderne

N.Y. Diamond In The Sky tapte kun for Elite B.R. sist. Har vært tøft ute ved flere anledninger. Hamre-traveren står flott til spormessig. Er kjapp fra start, men kan få Toto over seg. Skulle hun forsvare sporet og åpningen ikke blir for tøff, kan hun lede lenge.

Luringen

Urakas Gilbak tok en meget sterk seier sist etter siste 1100 meter i dødens. Slo en såpass god hest som Radieux da. Sistnevnte sto forøvrig 20 meter bak. Blir det litt tempo i front, stiger sjansene. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden

N.Y. Diamond In The Sky og Toto vil nok kjøre tøft om teten. Thai Profit er heller ingen sinke, om kusken ladder.

V75-5 (2040ma)

4 GOGO HALL

5 VAN DER MEULEN

8 DONATELL VIKING R.R.

6 TIGER MAN E.P.

9 Rebella Matters

——————————–

1 Orlando Design

3 Destroyer

7 Golden Dooleys

2 Thai M. Share

11 Lara's Revenge

10 Parkthemall

12 Norahs Winner

Løpet

Jeg prøver fem hester i grunndivisjonen.

Favoritten

Gogo Hall feilet seg bort rett etter start sist. Kommer ut skoløs nå og med amerikanervogn som tredje sist, da han kun tapte knepent for gode L'Amour Bonanza. Hamre-traveren er bra fra start og kan sikre seg føringen. I så fall blir han vanskelig å ta ned. Skal uansett regnes.

Outsiderne

Van der Meulen har vært veldig god og har tatt fem strake seirer. 4-åringen er kjapp fra start, og skulle han komme foran, stiger sjansene. Men han møter betydelig tøffere motstand enn tidligere.

Tiger Man E.P. tok en sterk seier fra dødens i Årjäng sist etter fem måneders pause. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen.

Luringen

Donatell Viking R.R. har vært god til tre strake seirer. Er meget bra fra start, men står sjanseartet til ytterst bak bilen. Likevel ikke umulig at kusken klemmer til direkte. Og skulle han komme foran, kan det gå veien.

Startsiden

Gogo Hall, Van der Meulen, Tiger Man E.P. og Donatell Viking R.R. kan alle kjøre om føringen.



V75-6 (2040mv)

9 ULSRUD TEA

——————————–

4 Valle Mattis

6 B.B. Terje T.

7 Nyland

2 G. Jerken

8 Solør Svarten

3 Spik Mollyn

1 Hage Jerven

5 Tangen Piril

Løpet

Ulsrud Tea kan runde alle i L.H. Widdings æresløp.

Favoritten

Ulsrud Tea tapte kun for Odd Herakles og Kleppe Slauren sist, etter å ha fått et tungt løp siste 800 meter med tredjespor og dødens. Gangen før ble hun overflydd fra start i St. Hallvardpokalen, men avsluttet flott til annen bak en god Ingbest etter sen åpning. Vant NM for hopper tredje sist. Møter ingen elitetravere denne gangen, men er belastet med 60 meter tillegg. Uansett er hun best bakfra. Får hun skygge fine rygger til siste bortre, blir hun tung å stå i mot til slutt. Hoppa tok sin første seier i dette løpet i fjor og kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne

B.B. Terje T.T. går gode løp hver gang. Fikk en tung sisterunde sist, men kunne ikke stå i mot Valle Mattis som vant med galopp. Gangen før ledet han i det lengste og tapte kun for formsterke Søndre Jerkeld. Feilfritt skal Gudmestad-traveren regnes blant de tre igjen.

Nyland har det blitt litt feil for i det siste. Kan ende blant de tre feilfritt og med klaff.

Luringen

Valle Mattis sto på fint til fjerde fra køen i en V75-finale Garli Moe Garlin vant sist. Var knallgod til seier fra langt tillegg og galopp i V75 på Bjerke nest sist. Står 40 meter foran Ulsrud Tea, men det skal vel bli veldig feil for favoritten om hun ikke klarer å innhente Valle Mattis, selv om han er veldig god på sitt beste.

Startsiden

Som eneste strekhest vil Hage Jerven lede en liten stund, selv om han ikke er noen rakett fra start.



V75-7 (1600ma)

4 SILVER WING

2 IMPRESSION

——————————–

8 Red Shankly R.S.

10 Neverending L.

9 Mr. Malando

1 John's Boy

7 Joe Comet

3 Lucky Black Pearl

6 Dream Princess

5 Baronesse Hooves

Løpet

Jeg ser to-tre hester med vinnersjanse i bronsedivisjonen, men har bare råd til to.

Favoritten

Silver Wing sto på flott til tredje bak A Brave Heart og Ourastile i en Derby-kvalifisering nest sist. Møter ingen av deres kaliber her. Sist i Årjäng ble det helt feil. Han knallet til i dødens et par ganger uten å få overta. Waaler-traveren holdt bra til sjette med tanke på det tøffe løpet. Hesten gikk tross alt en lav 1.14-tid over full distanse. 4-åringen er kjapp ut, og løpet avgjøres trolig på startsiden. Kommer han seg foran, leder han trolig fra start til mål, som han gjorde i Jærløpet i desember, hvor han var overlegen.

Outsiderne

Red Shankly R.S. sto på bra til fjerde bak Spiderman T.G., Hard Times og Dontgiveme Chocolate i en Derby-kvalifisering sist. Står vrient til i spor åtte på sprintdistanse. Men skulle det bli knalltøff kjøring mellom Impression og Silver Wing, kan han bli bydd inn i leken.

Luringen

Impression var meget god til seier fra dødens sist, hvor han holdt unna for gode Faust Boko. Avsluttet best av alle gangen før og holder toppform. Er kjapp fra start og vil prøve å ta i mot Silver Wing. Om han klarer det er et annet spørsmål. Skulle han få tet uten at åpningen blir for tøff, kan det gå veien.

Startsiden

Silver Wing og Impression er raske.

V75-AKTUELL:

Navn: Geir Gudmestad

Alder: 61 år

Antall seirer i år: 28

Antall seirer totalt: 701

Gudmestads luringer

Geir Gudmestad er alltid en kusk å regne med når V75-løpene går på hjemmebanen Forus. Lørdag varsler han for Dæmro Svarten, Møller Viktoria og John’s Boy.

V75-1: - Unngår Professor Ø.K. galoppen, skal det en god hest til for å slå ham. Formsterke Skauga Rasken kan klare det om han er på skuddhold mot siste sving. Neslands Faksen har kapasitet som rekker, men kan galoppere. Min egen Dæmro Svarten har en del inne og kan være en luring om han gjør det han kan.

V75-2: - Den som får tet av Fam B.R. og Lady Lara har et godt bud på løpet. Bakfra vil Hamre-debutanten Velvatter profitere på høyt tempo. Glennis Attack har kanskje ingen fordel av distansen, men holder toppform.

V75-3: - Kapasitetshesten i feltet er Valle Tiril, men det er aldri lett fra 60 meter tillegg. 20 meter foran står Lykkje May, som var uheldig i hoppe-Derby sist og som kan få sin revansje nå. Min egen Møller Viktoria står spennende til og er en av flere som kan utfordre med klaff. Det kan også Rano Hilda gjøre. Hun får fort et fint løp fra en bra utgangsposisjon.

V75-4: - Han står vanskelig til ytterst bak bilvingen, men skulle det først klaffe for Thai Profit, er han god nok til å vinne et slikt løp. Utfordrerne står alle i bakspor. Den av Urakas Gilbak, Come Vacation og Lucky Vegas som får det beste løpet, kan fort slå til.

V75-5: - Gogo Hall får tipset. Han galopperte seg bort sist, men var god før det. Kapasiteten er stor. Tiger Man E.P. imponerte i Årjäng sist. En klar gardering. Van der Meulen rader opp seirer. Møter tøffere konkurrenter nå, men skal uansett regnes. Det skal også Rebella Matters som har møtt årgangseliten de siste gangene. Går ned en klasse nå.

V75-6: - Hun skal hente tillegg på noen formsterke hester, inkludert min egen B.B. Terje T. Men med få hester i feltet, tror jeg Ulsrud Tea runder til ny seier. Banker.

V75-7: - Kapasitetshesten i feltet er Silver Wing, som fullførte meget bra etter tøff reise i Årjäng sist. Får tipset foran Impression, som imponerte til sterk seier etter tøff reise sist. Min egen John’s Boy var også veldig god sist. Jeg har ambisjoner. Red Shankly R.S. står vanskelig til, men er god nok med klaff.