Curling-gutta skuffet i OL-åpningen: - Det var noe lo på isen

Publisert: 14.02.18 14:50 Oppdatert: 14.02.18 15:36

SPORT 2018-02-14T13:50:15Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) (Norge - Japan 4-6) Da det gjaldt som mest, sviktet de norske curlinghåpene. Dermed ble det tap i åpningskampen mot Japan.

Før den avgjørende og 10. omgangen lå de norske curlinghåpene under med to poeng, men skip Thomas Ulsrud (46) & Co. maktet ikke å skaffe seg de to poengene som ville ha gitt ekstraomganger.

VG gir deg alt om OL - sjekk vårt studio

– Lo på isen

Få meter etter at den nest siste steinen var sendt i spill, fjernet de norske kosterne den fra banen.

– Der er det over, utbrøt Ulsrud på direkten etter tabben.

Japan svarte med å dunke ut Norges eneste stein i boet, og dermed ble det tap i OL-åpningen for de norske curling-gutta, som i anledning valentinsdagen stilte i rosa bukser med hjerter på.

Les også: Curling-guttas Valentines-bukser vekker oppsikt

VG skrev først at de norske kosterne fjernet steinen fordi de trolig hadde vært borti den, men ifølge skip Thomas Ulsrud var det en annen grunn.

– Det var noe lo som lå på isen, og da stopper steinen ti meter for kort med en gang. Det er sånt som kan skje, og det var litt uflaks, men vi lå ikke akkurat godt an. Vi var ikke favoritter, og vi hadde trengt et mirakel (for å vinne), sier Ulsrud til NTB.

Det endte 6–4 i favør Japan.

– Vi var litt ruskete, og vi kan bedre enn dette. Vi kom litt på etterskudd og fikk aldri i gang det offensive spillet vårt. Dermed straffet japanerne oss ganske hardt. Samtidig spilte vi dem litt gode også. Vi skal ikke skylde på noe, men vi får skrive det på kontoen «første kamp i OL». Jeg tror og håper Norge kan mye bedre enn dette, la den norske skipen til.

OL-studio: Vi fulgte kampen her!

Tidlig bakpå

Norge kom tidlig bakpå i OL-åpningen. Etter å ha tatt ledelsen 1-0 i den første omgangen, vant Japan de påfølgende tre, selv om Ulsrud & Co. hadde sistesten i to av de.

Norge svarte med ett poeng i de to påfølgende omgangene, før Japan stakk av med to poeng i den 7. omgangen.

Dermed måtte Norge spille seg opp fra 3–5 på de siste tre omgangene, men det gikk ikke. Det ble riktignok ett norsk poeng i den 8. omgangen, men i den 9. omgangen ble det et nytt poeng til japanerne.

Dermed måtte Norge skaffe seg minst to poeng i den 10. omgangen for å sikre ekstraomganger, men med noe kort tid igjen på klokka, ble det ikke engang ett. De norske gutta tabbet seg ut og tapte 4–6.

Av de ti nasjonene som er med, går de fire beste rett til semifinale etter at gruppespillet er unnagjort. Natt til torsdag kan Ulsrud & Co. gjøre opp for dagens tap. Klokken 06.05 skal de spille mot Canada.

– De er bedre, så vi må spille bedre enn dette her, sa Ulsrud.

For kronprins Haakon ble det ingen festdag i Pyeongchang. I tillegg til en tur til curlinghallen var han på plass under kombinerten. Der ble det den kjipe 4.-plassen for OL-debutant Jarl Magnus Riiber .

Få OL-nyheter rett i innboksen din på Messenger

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.

Stillingen i curling (vunnet-tapt): 1) Canada og Sverige 2-0, 3) Japan og USA 1-0, 5) Italia og Storbritannia 1-1, 7) Danmark og Norge 0-1, 9) Sveits og Sør-Korea 0-2.