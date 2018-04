Glimt-Bjørkan skiftet jobb for å skåne sønnen

BODØ (VG) Aasmund Bjørkan (44) tok et overraskende valg. Men han følte det var helt nødvendig å droppe jobben som hovedtrener i Bodø/Glimt etter fjorårets suksess.

Det var av hensyn til sin egen sønn Fredrik André Bjørkan (19) at han gikk over i en ny rolle – som sportslig leder – og overlot sjefstrenertittelen til Kjetil Knutsen (fjorårets assistent).

Selv om Glimt må klare seg uten 19-åringen i omtrent åtte uker etter et beinbrudd et par minutter ut i oppgjøret mo Odd, mener pappa Asmund at avgjørelsen var riktig.

Fryktet turbulens

– Jeg kjente på dét å ha en sønn som er i ferd med å bryte inn på laget er en utfordrende situasjon. Det kunne medført turbulens, og slitasje. Og det var av habilitetshensyn at jeg ville ha en annen rolle, sier Aasmund Bjørkan.

Når VG hevder: «det kunne ikke vært en lett avgjørelse» – etter fjorårets knallsesong med suveren ligatittel i OBOS (1. divisjon) og scoringsrekord med 83 mål (den gamle hadde Ham Kam med 82 mål i 2007) – blir det avfeid av den gamle lynvingen som var en av grunnpilarene i Glimt på 90-tallet.

Fakta Glimts neste i Eliteserien 16.04: Glimt - Rosenborg

22.04: Kristiansund - Glimt

29.04: Sarpsborg 08 - Glimt

06.05: Glimt - Strømsgodset

13.05: Molde - Glimt

16.05: Glimt - Tromsø

– Vi er et trenerteamet, og har et begrep som vi kaller «våres måte». Jeg er på treningsfeltet hver dag. Men det er Kjetil Knutsen som har siste ordet, sier Bjørkan.

Forbannet Olsen

– Det er nettopp på grunn av spørsmålet om habilitet at Knutsen har siste ordnet i forhold til uttak av tropp og lag. Potensielle hindringer ønsker vi å ha ryddet vekk på forhånd, sier Bjørkan.

Han avviser at det har oppstått en konflikt med Trond Olsen som var forbannet etter at han ble vraket mot Haugesund i 3. runde, og påpeker at det er en plagsom rygg, som har satt veteranen ut av spill. Olsen bekrefter ryggplager, men sier til VG at han var forbannet etter vrakingen.

– Det stemmer at jeg er forbannet. Det skal jeg være. Men det er ingen konflikt mellom meg og A-lagsledelsen, sier Trond Olsen.

Bjørkan fikk fortsette som hovedtrener etter nedrykket fra Eliteserien i 2016. Ideen om å utvikle lokale spillere for å stå bedre rustet for fremtiden ble viktig for hans videre tillit.

Lokal profil

Han understreker overfor VG at det nå er åtte-ni spillere født i tidsrommet 1996 til 2001, som har A-kamper. I tillegg har Glimt gjort det bra på videreforedling. I fjor solgte de spillere for om lag 18 millioner ifølge Bjørkan.

– Det er bedre helhet rundt spillerne, og vi har muligheten til å skape profiler i norsk fotball. Vi har også en viktig ambisjon om å skape noe mer enn bare å overleve i Eliteserien, sier Bjørkan, og sier dette om sesongåpning med en seier (3–1 over Lillestrøm), og to tap (0–2 for Brann, 0–3 for Haugesund og 0–1 for Odd).

– Vi har kommet skjevt ut av «hoppkanten», sier Aasmund Bjørkan.

