Profil vrakes før ventet superduell mellom Northug og Klæbo

Landslagsløper Didrik Tønseth (26) er henvist til «rekruttlaget» når Strindheim og Byåsens langrennsherrer barker sammen i en prestisjetung lagsprint-duell allerede på NMs første dag.

– De to lagene er de soleklart største favorittene, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

I stedet står Tønseths Byåsen oppført med Fredrik Riseth på første etappe og Johannes Høsflot Klæbo på ankeretappen i sitt førstelag.

Lagsprinten går torsdag og den kan du følge i VG Direkte fra klokken 16.00.

Riseth har hatt et skikkelig gjennombrudd i sprint i år og har vært nære finaleplass i verdenscupen. Han har i tillegg NM-bronse fra Gåsbu i januar.

– Begge to kan jo gå med Johannes. Men Fredrik har prestert i sprint i hele vinter. Så er selvfølgelig lagsprint en annen greie. Det er ikke noe enkelt uttak, sier Byåsen-leder Torbjørn Mæhlumsveen. Han melder også at det til syvende og sist er løperne seg imellom som avgjør hvem som går for første- og andrelaget.

Tønseth, som har NM-gull i lagsprint fra Gålå i fjor, henviser til Byåsen-oppmann Knut Erik Buvarp. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

Tror Northug vil møte Klæbo

For Strindheim er det brødrene Northug som skal i ilden. Petter Northug har, helt siden han ble vraket til OL, gått en rekke turrenn og langløp, men er nå tilbake i den ypperste norske langrennseliten. 32-åringen er imidlertid satt opp på den første etappen.

Men Strindheim-leder Ole Thonstad er klar på at det ikke er sikkert at det blir tilfelle og åpner heller opp for at det faktisk blir en superduell mellom to av landets aller beste avsluttere.

– Vi har ikke bestemt hvordan det blir. Det gjør vi i løpet av dagen. Når vi melder på lag, så blir det bare satt opp slik, litt tilfeldig, sier Thonstad, og svarer «ja» på spørsmål om Petter Northug egentlig vil ha en slik duell mot Klæbo på NMs første dag.

– Det er han helt sikkert. Han er nok gira på å gå mot ham. Vi får se i løpet av dagen. Jeg skal prate med både Petter og Even, sier Strindheim-sjefen.

Flere medaljekandidater

Vidar Løfshus trekker også frem en rekke lag som kan hevde seg. Landslagsprofilene tar åpenbart denne distansen alvorlig.

For Røa stiller Martin Johnsrud Sundby og Andrew Musgrave, mens Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl tar på seg Lillehammer-trikoten.

Lyn stiller ifølge påmeldingslistene uten Hans Christer Holund, men i stedet med duoen Simen Thune Rolfsen og OL-gullvinner Simen Hegstad Krüger.

– I tillegg har Tydal IL et bra lag med Magnus Stensås og Niklas Dyrhaug, sier Løfshus.

Lover skyhøyt nivå

Altas store sønn, Finn-Hågen Krogh, sier til VG at han har slitt med influensa i helgen, men at han er på bedringens vei. Han vil dermed ikke love at hans Tverrelvdalen, med ham selv på ankeretappen og Petter Eliassen på den første, vil kjempe i toppen.

Han oppfordrer likevel lokalbefolkningen til å stille mannsterke i NM-løypene.

– Jeg tror det kommer en del for å se på. Det er ikke vanlig til å være NM del 2. Men det er ikke så ofte så mange gode skiløpere kommer så langt nord. Folk må bruke muligheten til se et skirenn på høyt nivå. Det går fortere enn på TV, det lover jeg! sier Krogh.