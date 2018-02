STORLØPSFAVORITT: Kleppe Slauren tapte kun knepent for Smedheim Solan i Laumb-løpet i fjor og er revansjesugen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Tre gulljackpot-bankere i V75

Publisert: 23.02.18 00:03

SPORT 2018-02-22T23:03:07Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, sjanser på tre bankere i denne Jackpot-omgangen, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten. Har du en alenebong i V75-spillet, venter hele 18 millioner kroner.



I hovedløpet, Lars Laumbs løp, lar han Kleppe Slauren stå alene.

– Kleppe Slauren var ute over lang distanse tre ganger i fjor. Både i NM og Lars Laumbs løp måtte han se seg knepent slått av henholdsvis Tekno Jerken og Smedheim Solan, mens han vant Vintillatravet enkelt. Djøseland-traveren kommer nå ut etter pause, men skal være godt forberedt. Kretsen rundt hesten er nok revansjesugne etter fjorårets knepne tap i Laumb, tror Olsbu.

Han lar også Kick Off Classic stå ugardert.

– Trond Anderssen-traveren vant lett etter tidlig tetkjenning sist. 5-åringen står fint til på strek og har en fin sjanse til å ta seg av Sigvart Petersens minneløp, mener traveksperten.

Som hovedbanker lanserer Olsbu Lykkje Borka.

– Steinseth-traveren fortjener virkelig en seier etter fire annenplasser på sine fem siste forsøk. Det er absolutt ingen antivinner, og hun møter langt enklere lag vanlig, tipser han.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Lykkje Borka (V75-4) har vært solid i det siste og fortjener virkelig en seier. Enklere i mot nå.

Dagens luring

In Håleryd (V75-5) avsluttet flott til en velfortjent seier sist. Blir det litt kjøring i front, kan hun vinne igjen.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 294 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2079 kroner

V75-1 (1640mv)

15 PATRICIA HASTR.

4 EBBA B.R.

3 U.F. ANDOVER AGAIN

7 KEMAS STARLIGHT

12 Alwaysinblackp.

14 Denise F. Boko

———————————

6 Uendy Z.S.

11 Starfish And Coffee

8 Tarantino Classic

10 Tracy Kronos

13 S.J.'s Victoria

1 Be A Mixt Chili B.

9 My Carisma

5 Synjo Diva

Løpet

Jeg prøver seks hester i et uoversiktelig hoppeløp.

Favoritten

Patricia Hastrup kunne ikke svare Bruno di Quattro og Pebbe Simoni sist. Møter ingen av deres kaliber, men det må klaffe litt fra tillegg.

Outsiderne

U.F. Andover Again skuffet litt sist. Satt fast med alt igjen nest sist.

Luringen

Ebba B.R. er satt opp for løpet og har fått et langt bedre spor etter strykning. Passes.

Startsiden

Nr. 1 og 7 er meget kjappe.

Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager: 5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager: Lunsjtrav fra kl. 12.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (2140mv)

5 THALE

15 LØKKI FLAKSA

14 SILKESPIKA

4 TRØ YR

1 LOME PERLA

8 HOMME HERA

2 TANGEN ELVIRA

11 Stumne Luna

12 Vesle Maia

———————————

7 Torpa Oda

6 Vestpol Hebe

3 Stjerne Åsa

13 Hovs Frøya

9 Fjord Jerka

10 Drill Rosa

Løpet

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet.

Favoritten

Thale har vært solid og vunnet fire av sine fem siste, men fikk kamp sist. Står noe tøffere til nå.

Outsiderne

Løkki Flaksa ledet i det lengste sist, men kunne ikke svare en meget opplagt Engas Odelsjente. Kuskeforsterkes, men står sjanseartet til i annen rekke på tillegg.

Luringen

Lome Perla er bra på sitt beste og står spennende til på strek, men formen er usikker etter pause. Typisk outsider.

Startsiden

Lome Perla sitter naturlig nok i tet.

V75-3 (2140mv)

12 GHANDI B.R.

10 AKISSASSWEETASWINE

2 ROBERTO BRAZZ

11 Master de Pan

8 Laylock Classic

9 Destroyer

3 Eurora

5 Patrimony

7 Mr. Babalo

1 S.K.'s Spartacus

6 Explosive Ends

———————————

Løpet

Vidåpent i Johan Widdings minneløp.

Favoritten

Ghandi B.R. gikk flere sterke løp i fjor. I sin siste start vant han greit fra tet. Nest sist feilet han i angrep mot siste sving i DNTs høstfinale, hvor gode A Brave Heart vant. Enklere i mot her, men det må uansett klaffe fra tillegg.

Outsiderne

Roberto Brazz har fått langt bedre betingelser etter en strykning og skal regnes i striden om han viser seg fra sin beste side.

Luringen

Akissassweetaswine tok en etterlengtet seier etter å ha ledet hele veien sist. Ble treer etter startgalopp nest sist og satt fast tredje sist. Regnes tross tillegg.

Startsiden

Explosive Ends, Mr. Babalo, Eurora, Patrimony og Roberto Brazz kan alle løse fort. Noe åpen startside.



V75-4 (2140mv)

13 LYKKJE BORKA

———————————

6 Trø Hera

4 Valle Fryd

10 Tao Elda

12 Bleke Huldra

9 Oriola

5 Kagge Lina

11 Arvesølv

8 Nordlys Rosa

2 Smedtora

7 Bork Odina

3 Ingerø Mari

1 Bjøre Lydia

Løpet

Lykkje Borka står ugardert i dette hoppeløpet.

Favoritten

Lykkje Borka har blitt toer i fire av sine fem siste starter, men er absolutt ingen antivinner. Steinseth-traveren har tapt for gode hester som Ulsrud Tea, Myhreng Jerker og Horgen Lynet. Hun møter langt enklere lag her og skal ha en god sjanse til å runde alle tross dobbelt tillegg. Er meget sterk og kan gjøre grovjobben selv. Fortjener en seier.

Outsiderne

Valle Fryd er håpløst usikker, men holdt seg til rett gangart sist og vant greit foran Oriola. Feilfritt kan hun kjempe langt fremme igjen. Men hun er og blir en evig outsider.

Luringen

Trø Hera fikk endelig uttelling sist. Da var hun god til seier foran Nordlys Rosa som står 20 m dårligere til nå. Avsluttet flott i de to foregående løpene og feilet som mulig vinner mot Lykkje Borka gangen før.

Startsiden

Ingen startraketter på strek.

V75-5 (1609ma)

6 QUITE COOL CLASSIC

10 IN HÅLERYD

3 MIRA PRAWO

4 GOT YOU B.R.

2 WAKANDA

11 ST. FLORENT DECOY

1 ANICA FINE

———————————

8 Whitney Brodda

12 Needed Time

5 Wozniacki D.K.

9 Chardonnay W.

7 Zandra Invalley

Løpet

Syv hester med vinnersjanse i hoppedivisjonen.

Favoritten

Quite Cool Classic spant til tet sist, men kunne ikke stå i mot gode Normandie Royal til slutt. Anderssen-traveren kan ta føringen igjen og lede helt inn, som hun gjorde det nest sist. Dessuten er distansen kortere denne gang.

Outsiderne

Mira Prawo tok en etterlengtet seier sist. Avsluttet bra og vant greit foran Glazier's Support. Gangen før avsluttet hun flott etter et perfekt smygløp, men måtte se seg knepent slått av Quick Tilly. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.

Got You B.R. var litt tråkk første gang ut i regi av Johan Kringeland Eriksen, men gikk fint til mål og er nok ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Var ubeseiret på fire starter før det. Kan kjempe helt i toppen om hun viser seg fra sin beste side, men hun møter noen gode.

Wakanda er ikke noe dårligere enn de andre, tvert i mot, men Mikkelborg-traveren har rotet litt med galopp i det siste.

Luringen

In Håleryd gikk en flott langspurt sist og holdt knepent unna for Normandie Royal. Avsluttet flott i alle sine tre starter før det. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan hun runde mange, muligens alle. Hun vant på distansen sist.

Startsiden

Quite Cool Classic er mitt tetbud.



V75-6 (2640mv)

9 KLEPPE SLAUREN

———————————

8 Ingbest

13 Tekno Odin

12 Tekno Jerken

5 Myhreng Jerker

7 Kleppe Fanden

11 Galileo

6 Lex Lodney

2 Lill Ronja

1 Pave Loma

10 Norheim Faksen

4 Pave Faks

3 Vesle Sjur

Løpet

Jeg sjanser på Kleppe Slauren i Laumb-løpet.

Favoritten

Kleppe Slauren skuffet litt i sin siste start, men har vært solid ellers. Kommer nå ut etter pause, men skal være vel forberedt. 9-åringen flyter på styrken og skal ha en fin sjanse på sitt beste.

Outsiderne

Tekno Odin skuffet sist, men 10-millionershesten er veldig god på sitt beste. Dog skal det klaffe mye fra 60 meter tillegg. Men ikke helt umulig.

Luringen

Ingbest kommer ut etter litt pause, men skal være godt forberedt. Hamre mener han skal regnes rett bak favoritten.

Startsiden

Strekhestene er nokså jevne fra start.



V75-7 (2640mv)

3 KICK OFF CLASSIC

———————————

13 Valley Ivan

14 Thai Navigator

11 Speedmeister

1 Cash Converter

5 Canadian Rolls

12 Obi

9 Jet Voice

6 Tayno Dream

15 Ready Eddie

7 Carl Lewis

4 Madonna Rags

8 Standing Ovation

10 Gary Hoist

2 Waikiki Man

Løpet

Kick Off Classic kan vinne Sigv. Petersens minnel.

Favoritten

Kick Off Classic vant lett fra tet sist. Jeg tror på reprise. Satt fast for lenge nest sist.

Outsiderne

Valley Ivan går solide løp. Regnes blant de tre tross 60 m.

Luringen

Speedmeister speeder alltid fort med rett ryggløp.

Startsiden

Nr. 1,3,5 og 6 er flinke fra start.



NØKKELKUSK

Navn: Frode Hamre

Alder: 53 år

Antall seirer i år: 11

Antall seirer totalt: 1931

Friskmeldt og på hugget

Fjorårets suverene V75-trener Frode Hamre fikk seg en trøkk under V75-kjøringen på Forus for to uker siden. Nå er han tilbake, og som alltid med flere fine sjanser.

V75-1: - Mange kan vinne dette åpne hoppeløpet. Min favoritt er Be A Mixt Chili B. , som viste meget bra form sist og som kan lede lenge på sprint. Min egen U.F. Andover Again har et høyt toppnivå. Står også bra til på strek. Ebba B.R. er lynrask fra start og er også en mulig tetkandidat. Av tilleggshestene tror jeg mest på Patricia Hastrup , som alltid har tunge avslutninger om hun får fine rygger å gå i.

V75-2: - Formhesten i løpet er Thale , som har vunnet tre på rad. Møter derfor stadig tøffere motstand. Traver Silkespika feilfritt, kan hun bli tung å stå imot. Løkki Flaksa er mer enn god nok, men står vanskelig til. Det må klaffe.

V75-3: - Årets Widding-løp er av den åpne sorten. Mitt tips går til Roberto Brazz som har vært overbevisende i seiersløpene. Et lite minus ved trangt spor i volten, noe som åpner litt for de andre, med Ghandi B.R. i spissen. Han er veldig god på sitt beste og har siktet inn dette løpet. Akissassweetaswine i mponerte fra tet sist. Nå må det klaffe fra tillegg. Bak disse tre er det veldig åpent.

V75-4: - Gjør Lykkje Borka det hun kan med litt flyt fra tillegg, skal hun vinne et slikt løp. Men det skjer som regel noe i hoppeløp, og går Trø Hera som sist, kan hun bli vanskelig å slå. Bleke Huldra er mer enn god nok, men håpløs usikker. Oriola kan mye på sitt beste og er en luring.

V75-5: - Quite Cool Classic ledet i det lengste i tøffere lag enn dette sist. Nå er distansen kortere og får hun tet igjen, kan mye være gjort. I motsatt fall kan kapasitetshesten Got You B.R. og min egen Anica Fine utfordre. Løser det seg litt for henne, har jeg tro. Mira Prawo er heller ikke uten muligheter med klaff.

V75-6: - I en småvrien V75-omgang bruker jeg Kleppe Slauren som banker i Laumb-løpet. Han er den som står best til og har mest inne. Men skal favoritten garderes, skal vår egen Ingbest på. Han har trent bra og stiller vel forberedt.

V75-7 : - Tar Kick Off Classic tet, kan mye være gjort. Han tok en overbevisende seier fra den posisjonen for to uker siden. Hestene å holde fra livet blir den formsterke duoen Speedmeister og Valley Ivan fra tilleggene.