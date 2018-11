TV 2 bekrefter: Har inngått avtale med Petter Northug

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Ifølge programdirektør Jarle Nakken skal Petter Northug jobbe for TV 2 etter at han har lagt opp som langrennsløper. Northug vil ikke prate om avtalen.

Publisert: 16.11.18 14:20 Oppdatert: 16.11.18 15:00

Så er det store spørsmålet når det blir aktuelt med et samarbeid. Petter Northug har tidligere hintet til at han kan komme til å legge opp dersom formen ikke blir bedre og kroppen ikke spiller på lag, men nå er det i hvert fall klart at han ikke trenger å lure på hva han skal finne på når han en dag legger skistavene på hyllen.

Ville ikke kommentere

Det var Kampanje som først var ute med nyheten om Northugs kommende engasjement for TV 2. Programdirektør Jarle Nakken for kanalen, bekrefter overfor Kampanje at Northug skal jobbe for dem.

– Jeg kan bekrefte at vi har inngått en langsiktig avtale med Petter Northug om at han skal jobbe med programinnhold og sportsrelatert innhold for TV 2 når han legger opp, sier han om langrennsstjernen.

Nakken legger til at det også kan bety at Northug kan jobbe med ren underholdning for kanalen.

Northug var imidlertid ikke interessert i å kommentere TV 2-nyheten etter fredagens renn på Beitostølen.

– Det får vi se på. Jeg vet ikke hva TV 2 har meldt, men jeg får spille dum og si at jeg ikke vet noe, sier Northug til VG.

Sesongåpnet med disk

Langrennsstjernen sesongåpent under herrenes 15 kilometer klassisk på Beitostølen fredag ettermiddag, og ville ha sikret en 20.-plass, men ble disket for skøyting. Etter løpet fleipet han med at han hadde misforstått øvelsen:

Northug gjorde selv det han kunne for å tone ned forventningene, og sa at til NRK i forkant av rennet at han ville være fornøyd med «mellom 60. og 80. plass».

Etter rennet erkjente han imidlertid at det ikke var bekmørkt.

– Det gikk tungt og tregt de siste to rundene, men jeg fikk en god trening. Jeg må gjennom det uansett, sier Northug.

– Det er en halv solformørkelse, beskriver Northug – som mener han har en mulighet i lørdagens sprint.