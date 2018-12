DOBBELT SEIERSSJANSE: Håvard Lorentzen (26) er igjen god nok til å vinne 500 og 1000-meterne i den tredje verdenscupen i polske Tomaszów Mazowiecki fredag til søndag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gull-Lorentzen om nedturen: Kan skyldes sjømatallergi

2018-12-07

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Foran sesongens tredje verdenscup i Polen, mistenker Håvard Lorentzen (26) at hans kraftige allergi mot sjømat var årsaken til at kroppen etter hvert ikke fungerte så godt som den pleier under åpnings-løpene i Japan.

– Jeg manglet kicket. Det var ikke den vanvittige snerten i kroppen som jeg pleier å ha. Med min sjømatallergi, er Japan krevende. Jeg vil ikke skylde på det. Men jeg merker at kroppen er bedre nå som vi er tilbake i Europa, sier Håvard Lorentzen til VG her drøyt 10 mil sør for Warszawa.

Han går mot Tatsuya Shinama i tiende og siste par på den første 500-meteren - med start klokken 14.10 - i den nye ishallen i Tomaszów Mazowiecki fredag. Japaneren vant begge 500-meterne på hjemmebane i Tomakomai for to uker siden.

Mennenes 1000 meter starter klokken 16.55 fredag . Håvard Lorentzen møter nederlandske Kai Verbij i åttende par. Distansens OL-gullvinner Kjeld Nuis (29) stiller ikke til start. Han og hans nederlandske Team Lotto - inkludert blant andre skøytekongen Sven Kramer (32) - har droppet verdenscupen i Polen til fordel for en treningsleir i italienske Collalbo.

Norges OL-gull og sølvvinner på 500 og 1000 meter startet med seier på gulldistansen i sesongens første verdenscup i Obihiro 16. til 18. november. Deretter gikk det imidlertid nærmest gradvis dårligere for den regjerende sprintverdensmesteren fra Bergen. Spesielt utendørs i i verdenscup nummer to i Tomakomai helgen etter.

– Jeg har merket det før i Asia. I OL (i Sør-Korea) var det ikke noe problem. Der kunne jeg forsyne meg fra et internasjonalt kjøkken. Men ellers er maten der litt utfordrende, sier Håvard Lorentzen med tanke på at sjømat gjerne står på menyen i den delen av verden.

– Allergien min er ganske kraftig. Jeg skal helst ikke få det i meg. Torsk er det jeg reagerer mest på. Det er sikkert vanvittig god mat. Jeg kan bare ikke spise det, forteller han.

I stedet måtte han under det 14 dager lange oppholdet i Japan ta til takke med forskjellige varianter av hvit ris. Det tæret etter hvert på matlysten og energinivået hans.

Han understreker at det er en teori, men legger samtidig ikke skjul på at det er en teori han heller til som årsak til at han «ikke spratt avgårde».

Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon karakteriserer Håvard Lorentzens dabbende prestasjoner i spesielt Tomakomai som mildt skuffende; «ikke dårlig, men litt off». Kanadieren vedgår at Håvard Lorentzens tegn til «utmattelse» (fatigue) kan ha hatt å gjøre med at «dietten ikke var den rette».

Wotherspoon forteller at han under treningene foran sesongens tredje verdenscup, og den fjerde i Heerenveen neste helg, har lagt vekt på å rette opp inntrykket av at Håvard Lorentzen i det startskuddene gikk i Japan «ikke viste samme indre styrke som på sitt beste» - og at han «sto litt høyt» da han først kom i gang.

– Vi vil ikke gjøre mer enn det. Han kunne ha vært mer i vektrommet. Men det får vente. Det gjelder ikke å gjøre for mye ut av det, understreker Jeremy Wotherspoon med tanke på at Håvard Lorentzens sesongåpning ikke svarte til forventningene.