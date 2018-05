Fullstendig fastlåst mellom Hetland og Skiforbundet

FORSØKER Å FINNE LØSNINGER: Landslagssjef Vidar Løfshus og tidligere allroundtrener Tor-Arne Hetland, her sammen under en Tour de Ski-etappe i sveitsiske Val Müstair nyttårsaften i 2016. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tor-Arne Hetland (44) har kontrakt med Norges Skiforbund frem til mai 2019. Men fortsatt vet ingen hva den tidligere allroundlandslagstreneren skal gjøre det neste året.

For etter det VG forstår har Norges Skiforbund og Hetland selv vært langt unna å finne en løsning for den tidligere allroundtreneren.

Etter at VG i begynnelsen av april kunne fortelle at det var stor misnøye i hans egen utøvergruppe, fortalte landslagssjef Vidar Løfshus den 23. april – under presentasjonen av langrennslandslagene for 2018/2019 – at Hetland ikke kom til å fortsette som allroundtrener ett år før kontrakten hans går ut.

Ikke interessert i forslag

Han sa samtidig at målet var å beholde Hetland i organisasjonen.

Men siden den gangen har situasjonen mellom partene vært – noe den fremdeles er – fullstendig fastlåst, ifølge VGs kilder.

Hetland skal nemlig av Løfshus i lang tid ha fått en fremlagt flere forslag til nye arbeidsoppgaver i Skiforbundet. Forslagene skal han ha avvist som uinteressante.

«God dialog»

Løfshus sier selv til VG i dag at «langrenn ser etter best mulige løsninger sammen med dem det gjelder».

– Løsninger i dette tilfellet finner vi internt, som i alle andre saker som handler om ansatte, også når det gjelder situasjoner hvor ting ikke har gått helt som planlagt. Tor-Arne er ansatt i langrenn og det forholder vi oss til, sier Løfshus – og understreker at de «slett ikke har det travelt i denne prosessen».

På spørsmål om hvordan han selv opplever prosessen og om han har gitt seg noen tidsfrist for å finne en løsning, svarer Løfshus at de har en god dialog og at de forholder seg til at Hetland har kontrakt frem til 2019.

VG har, både gjennom telefon og SMS, forsøkt å få tak i Hetland hver dag den siste uken om denne saken. Han har bekreftet at han har mottatt henvendelsene, men ikke gitt noen svar til VG.

Sterk misnøye blant utøverne

Bakgrunnen for misnøyen med Hetland, selv etter en rekke OL-gull i Pyeongchang, handlet om lederstil og kommunikasjonsevner.

9. april skrev TV 2 at Hetland var ferdig som trener. To uker senere bekreftet altså landslagssjefen at Hetland ikke var en del av trenerteamet for Martin Johnsrud Sundby & co. for den kommende sesongen.

«Vi ser på løsninger for ham. Han er et stort leder- og trenertalent. Derfor vil vi i Norges Skiforbund gjerne ha ham med i en rolle», sa Løfshus.

Tre uker senere er det er altså ingen løsning på plass.

– Prosess

VG vet at landslagstrenerne i 2017 tjente et sted mellom 600.000 og 800.000 kroner i året. Om det er aktuelt å inngå en sluttavtale med Hetland, har ikke VG fått brakt på det rene. I samtalene mellom partene er det ikke engasjert advokater.

Leder av langrennskomiteen, norsk langrenns øverste organ, vil ikke kommentere situasjonen utover å si dette:

– Dette er en prosess som foregår mellom landslagssjefen og Tor-Arne. Derfor har jeg tillit til at de klarer å løse det, sier Torbjørn Skogstad til VG.

PS: De to siste sesongers assistent, Eirik Myhr Nossum, har i en periode gått inn som hovedtrener for allroundlandslaget. Han ledet lagets første samling denne sesongen i Sulitjelma nylig. Etter det VG forstår kommer han til å fortsette som sjef, uvisst på hvor lang kontrakt, mens Skiforbundet jobber med å finne hans assistent.

