BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen kjørte Frøyu Petter for første gang sist, noe som endte i en sikker seier etter tidlig tetkjenning. Igjen har ekvipasjen en god sjanse, tross skjerpet motstand. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V76-banker blant de to i 20 av 24 løp

Publisert: 13.06.18 10:08

SPORT 2018-06-13T08:08:18Z

Frøyu Petter er en traver utenom det vanlige. Frøhaug-traveren kjemper nesten alltid i toppen og får bankertipset igjen. V76-omgangen går før øvrig av stabelen på Jarlsberg Travbane.

7-åringen har startet 24 ganger med hele 13 seirer og syv annenplasser som fasit. Kun tre ganger har han vært utenfor trippelen. VGs travekspert, Anders Olsbu, tror han vinner igjen.

– Lome Elden-sønnen er bra fra start, men har noen raske på utsiden. Bare han ikke blir sittende fast, har han sjansen på ny. Hesten innfridde enkelt som VG-banker sist og får tilliten igjen, sier Olsbu.

Pebbe Simoni er også en mulig alenestrek.

– Pebbe Simoni blir ventelig stor favoritt og kan være en mulig banker, men jeg har respekt for Photo Va Bene som slo ham sist de møttes og et par strekhester som kan bli vriene å fange, varsler Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Frøyu Petter (V76-3) er en vinnerhest av rang. Kan ta sin fjerde strake om det klaffer.

Dagens luring:

Stuve Sky (V76-5) årsdebuterer, men kommer ut med veldig gode rapporter. Kan vinne direkte.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1920 kroner

V76-1 (2600mv)

2 EMIL MOLLYN

1 PHILIP ESS

4 KJEMPEN

6 Wik Emil

—————————–

8 Lille Jim

9 Sjø Kongen

3 Tallas

5 Arvesølv

7 Tojo Prinsen

Løpet:

Seks hester med vinnersjanse i dette stayerløpet, men jeg må gå inn på fire hester.

Favoritten:

Emil Mollyn var tilbake i toppslag sist. Avsluttet bra og knep seieren fra Vetle Petter da. Står fint til på strek og kan holde unna, om han viser seg fra sin beste side. Har vunnet fem av ni løp i år og skal regnes igjen.

Outsiderne:

Philip Ess skuffet tredje sist, men har vært flink i tre av de fire andre løpene i år. Matches mot Derby og slipper trolig til Emil Mollyn. Kommer åpningen til slutt, er det ikke umulig.

Wik Emil avsluttet sterkt til tredje bak Ådne Odin og Troll Solen fra tillegg i V75 sist. Med rygg til siste sving, avslutter som regel Flåten-traveren alltid bra. 10-åringen har fortsatt til gode å vinne i år, men møter enklere selskap enn i sine siste starter. Ligger han på skuddhold til slutt, er det ikke umulig.

Lille Jim sto på fint til fjerde sist, på plassen bak Wik Emil. Kommer ut skoløs nå og kan være ytterligere forbedret. Er sterk, går til mål og skal ikke avskrives om han er på topp.

Luringen:

Kjempen avsluttet bra sist i kulissene i et V75-løp Will Prinsen vant foran Horgen Lynet. Tapte kun for gode Steinfaks gangen før, etter å ha fått et par trykker i tøft tempo underveis. Klaffer det med det fint ryggløp og han viser seg fra sin beste side, kan han bli farlig til slutt.

Startsiden:

Emil Mollyn får trolig overta fra Philip Ess.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

1 WANDA CLASSIC

2 MAX BRADY

7 GOGO HALL

—————————–

6 Beaks Manello

3 S.K.'s Mystic Titan

5 Delight Classic

9 Carmen Division

4 Emerick

8 Traffic Dream

Løpet:

Et løp i DNTs unghestserie, hvor seks hester kan vinne. Men jeg prøver meg på tre.

Favoritten:

Wanda Classic vant enkelt fra tet sist, da utfordrerne feilet. Gangen før sto hun på flott til tredje bak Catherine's Chic og Aicha Ravina. I debuten tapte hun kun for mektige Hillary B.R., som dog hadde stor galopp. Er kjapp fra start og forsvarer hun sporet, kan hun holde unna. Er uansett sikret et fint løp og skal regnes.

Outsiderne:

Max Brady vant greit da opponenten Miracle Tile slo over i passgang kort før mål sist. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og skal regnes blant de tre fra en flott utgangsposisjon.

Luringen:

Gogo Hall fikk en trykk underveis i tet sist og måtte se seg knepent slått av Roi du Monde oppunder mål. Gangen før vant han lett etter å ha overtatt føringen etter 600 meter. Står langt ute, men klaffer det bare litt med posisjonene, skal han regnes i striden igjen.

Startsiden:

Wanda Classic, S.K.'s Mystic Titan og Gogo Hall kjører trolig om føringen.



V76-3 (1609ma)

1 FRØYU PETTER

—————————–

4 Lex Odin

6 Best Ruggen

5 Hovs Frøya

11 Alsaker Pumbaa

7 Lyn Victor

8 Homme Hera

3 Mintor

9 Ingerø Mari

10 Vetle Jon

2 Mira

12 Aaby Knekten

Løpet:

Frøyu Petter innfridde som VG-banker sist og har sjansen igjen, bare han ikke blir sittende fast.

Favoritten:

Frøyu Petter innfridde som VG-banker fra tet sist. Var overlegen gangen før og vant også lett tredje sist. 7-åringen har vært blant de to fremste i 20 av 24 starter. Kun tre ganger har han vært utenfor trippelen. Lome Elden-sønnen er bra fra start, men har noen raske på utsiden. Klarer han å forsvare sporet, kan løpet være kjørt. Blir han overflydd, blir det straks mer sjanseartet. Løser det seg er han god nok.

Outsiderne:

Lex Odin ledet i det lengste sist, men ble innhentet av gode B.W. Sture som sto på tillegg. Gravdal-traveren har kun vunnet to ganger på 41 forsøk, men nærmer seg en seier etter fire trippelplasser på rad.

Luringen:

Best Ruggen har operert en tann og har gått fint i trening. Er bra på sitt beste og slo faktisk Frøyu Petter enkelt i sin tredje siste start. Er han tilbake i toppslag, kan han yppe seg mot favoritten igjen.

Startsiden:

Frøyu Petter er bra fra start, men alle de fire utvendige, samt Lyn Victor og Homme Hera, kan åpne veldig bra. Uansett vil det nok gå luftig unna innledningsvis.



V76-4 (2100mv)

11 LOGICAL ELEGANCE

6 ROXY LADY

2 GRACE YOGA

10 GENTLE DESIGN

—————————–

1 Under d'Cherry Moon

4 Zenit Zofia

12 Photoshoot O.S.

3 Camorra

7 Aspire

9 Revenge

8 Emma Buitenzorg

5 Norva Jacase

Løpet:

Jeg prøver en kvartett i hoppeserien, men skulle gjerne også her hatt med tre hester til, for å føle meg sikker.

Favoritten:

Logical Elegance har vært bra til to enkle seirer på like mange starter hittil i år. Sist vant hun lett fra tet, mens hun overtok midtveis nest sist. Er kjapp fra start, står perfekt til i springspor på tillegg og kan få en fin posisjon på direkten, med litt klaff.

Outsiderne:

Grace Yoga sto på fint til tredje bak Encore Un Sisu og Aspire fra lederrygg sist. Står 20 m bedre til kontra sistnevnte og er aktuell om hun kommer greit ut fra et trangt spor.

Luringen:

Roxy Lady avsluttet fortest av alle til fjerde mot de beste hoppene i årgangen i Haukås-løpet sist. Tapte kun for Calina, Let's Take A Selfie og Kamperhaugs Dina. Alle disse hadde vært soleklare bankere her. Fremstad-traveren er ikke helt travsikker og har et trangt annetspor å stri med. Men kommer hun seg feilfritt avgårde, blir hun tung å stå i mot.

Startsiden:

Alle strekhestene kan løse bra fra start, men nr. 2 og 4 har trange spor.



V76-5 (2100mv)

3 MISI Ø.K.

2 STUVE SKY

7 MOI EDEL

11 DRAGON

—————————–

1 Lykkje Tora

5 Nelson Sandra

6 Føynland Lykke

4 Rive Rodin

12 Ludvig H.M.

13 Mykle Elden

9 Sevrus

10 Faks Blæsen

8 Kilestjerna

Løpet:

Jeg satser også på en kvartett i Veikle Balder Cup, hvor hoppene står 20 m bedre inne.

Favoritten:

Misi Ø.K. har vært uheldig. Feilet bort en mulig femteplass i knallhardt lag i Vinvaras æresløp sist, hvor Karmland Anna vant fra lengste tillegg. Nest sist feilet hun bort annen og en 1.28-tid bak S.K.'s Karsk. Feilfritt og på sitt beste kan hun vinne.

Outsiderne:

Moi Edel var god til en enkel og suveren seier i årsdebuten sist og er trolig ytterligere forbedret nå. Kan kjempe i toppen igjen, men selskapet er klart skjerpet.

Luringen:

Stuve Sky årsdebuterer, men er vel forberedt. Har gått bra i rutineløp og kan muligens ned på 1.28-tallet. I så fall kan hun bli vrien å fange. En stor outsider.

Startsiden:

Stuve Sky stikker trolig til tet, da Lykkje Tora skal ha rygg.



V76-6 (2100mv)

9 PEBBE SIMONI

10 Photo Va Bene

6 Lighthouse West

7 Rapide Frecel

—————————–

8 Whatsoflying S.S.

1 Sebastian Mølgård

5 Obrigado Brazz

4 Seabreeze Ås

11 Northern Secret

12 Gary Hoist

13 J.C. Superstar

2 Donovan B.R.

3 Rasken Q.C.

Løpet:

Pebbe Simoni blir klar favoritt, men jeg velger å gardere med tre.

Favoritten:

Pebbe Simoni har vært strøket en gang. Fikk for langt frem i sin siste start, mens han ikke var mye slått av Patricia Hastrup i V75 gangen før. Avslutter som regel alltid bra og kan runde alle om formen er intakt.

Outsiderne:

Photo Va Bene skuffet fra lederrygg sist, mens han holdt unna for Pebbe Simoni fra tet gangen før. Er litt variabel, men på sitt beste, kan han muligens utfordre igjen.

Luringen:

Lighthouse West avsluttet sterkt fra bakspor til annen bak Frankie Lobell sist. Er kjapp fra start og vokser en klasse i tet. Kommer han seg først dit, kan det holde helt inn.

Startsiden:

Lighthouse West og Rapide Frecel kjemper trolig om føringen.



V76-7 (2100ma)

1 NORMANDIE ROYAL

6 PLEASETELLMEWHATTODO

3 ALWAYS SO EASY

11 Luxury Tile

8 Lady Lane

—————————–

5 Southwind Gizzel

4 Jacobine Y.

9 Vertigo Unique

2 Exclusive G.T.

10 Diana Dixi

12 Kemas Starlight

Løpet:

Fem hester kan rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Normandie Royal var strålende på Solvalla sist. Avsluttet best av alle fra køen til tredje på sterke 1.12,5 over full distanse. Står i fare for å bli overflydd, men kommer åpningen til slutt, er hun mer enn god nok.

Outsiderne:

Always So Easy vant hele 10 av 12 løp i fjor, men har slitt med å komme skikkelig i gang i år. Kommer ut etter pause nå og får stå som en stor outsider.

Luringen:

Pleasetellmewhattodo var flink firer fra dødens første gang ut etter pause og kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Kjemper i toppen på sitt beste.

Startsiden:

Normandie Royal er hyggelig ut, men alle de fire utvendige er kjappe innledningsvis.