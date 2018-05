Snowboard-Silje trøstet hockeykjæresten: – Tøff dag på jobben. Ring når du har tid.

Publisert: 09.05.18 17:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-09T15:20:34Z

SILKEBORG (VG) Snowboard-dronning Silje Norendal (24) hadde svevd høyt over Big Air-stillaset til X Games på Fornebu før hun sendte en melding til hockeykjæresten etter hans VM-nedtur: - Tøff dag på jobben. Ring når du har tid.

– Det hender at hun er høyt opp, og jeg er langt nede. Og omvendt. Det er ikke noe problem. Etter er sånt tap er det morsomt å høre at hun har vært med på noe gøy, som å sitte på i et helikopter. Det har aldri jeg gjort, sier veteranback Alexander Bonsaksen (31) til VG under ishockeylandslagets pressetreff i Silkeborg onsdag formiddag.

Det er bare noen få timer etter Norges brutale 0–7 tap for Finland tirsdag kveld. I morgen, torsdag kveld, venter stjernespekkede Canada på den andre banehalvdelen. Da sitter Silje Norendal på tribunen i Jyske Bank Boxen for å se hvordan hennes mangeårige kjæreste Alexander Bonsaksen takler møtet med blant andre verdensstjernen Connor McDavid (21).

Hun skal også være tilskuer under Norges skjebnekamp mot Danmark fredag ettermiddag.

– Ja, ja, hun er interessert. Hun ser alle kampene hun rekker å se. Og jeg er til stede under alle hennes konkurranser når jeg har anledning. Da jeg brakk kjeven (før jul) dro jeg til Mönchengladbach for å se på henne, sier Alexander Bonsaksen.

Han sier at det er «en balansegang» hvor vidt de skal snakke om hverandres opp og nedturer.

Fakta Norges VM-kamper 2018

Jyske Banken Boxen, Herning

5. mai: Norge-Latvia 2-3 (spilleforlengelse)

6. mai: Tyskland-Norge 4-5 (straffeslag)

8. mai: Finland-Norge 7-0

10. mai: Norge-Canada kl. 20.15

11. mai: Danmark-Norge kl. 16.15

13. mai: Norge-USA kl. 16.15

14. mai: Sør-Korea-Norge kl. 16.15

– Noen ganger er det deilig ikke å snakke om «det», og bare være kjærester. Noen ganger kan en av oss si «nå holder det». Det er ikke verre enn det. Det er bare å si ifra, sier Alexander Bonsaksen.

Siste sesong spilte han for tyske Iserlohn. Nå er han, uten klubbkontrakt, «på jobbjakt».

I Sotsji-OL var det for langt fra ishockeyarenaen til snowboard-fasilitetene i fjellene. I Pyeongchang for snart tre måneder siden var han imidlertid «on site» da Silje Norendal avsluttet OL med Big Air-konkurransen.

Han vil også være på plass på Fornebu om halvannen uke. Da skal Silje Norendal sette utfor fra toppen av det 55 meter høye stillaset i X Games Big Air-konkurranse på Fornebu.

Den som hun inspiserte fra helikopter for noen dager siden.

– Så sant vi ikke går til VM-finalen, sier Alexander Bonsaksen med tanke på at X Games avvikles på samme tidspunkt som medaljekampene i ishockey-VM.

Han ler godt av «tanken». Den er det liten grunn til å ta alvorlig.

Alexander Bonsaksen VM-deltagelse sto imidlertid i fare da han «ødela» venstre kne kort tid før mesterskapet i Herning. Silje Norendal spurte også om det - «hvordan går det med benet?» - samtidig som «Tøff dag på jobben»-meldingen.

Overfor VG røper han at hans høyre ankel ikke er så funksjonell som den burde ha vært. «Det er et ledd» som han iser ned i en spesialmaskin fem ganger per dag og teiper grundig før han knytter på seg skøytene.

– Men det går greit. Det gjør det også med skinnen på venstre kne, sier Alexander Bonsaksen.

Denne artikkelen handler om Herrelandslaget Ishockey

Hockey-VM 2018