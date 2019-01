Her blir Graabak truffet av kamera i tilløpet: – Katastrofe

Dobbelt olympisk mester Jørgen Graabak (27) traff et TV-kamera i tilløpet på hoppet hans under verdenscuparrangementet i Val di Fiemme. Han og kombinerttreneren reagerer sterkt.

– Det kan være livsfarlig. Katastrofe, sier landslagstrener Kristian Hammer til VG.

Hendelsen skjedde under en såkalt provisional round i kombinert torsdag kveld. Dette er en hoppomgang som kan bli stående som tellende resultat, dersom noen av hoppomgangene blir avlyst i helgen.

– Det er det definitivt det farligste jeg har opplevd i en hoppbakke som ikke er selvforskyldt, sier Graabak til VG, som påpeker at han har vært ute for noen luftige svev som urutinert hopper.

Graabak traff kameraet som skal filme utøverne tett på inntil de slipper bommen. Det viser videoen VG har fått tilgang på. Kameraet traff Graabak på siden av hjelmen og i skulderen.

– Det er definitivt noen som ikke gjør jobben sin og ikke bør få lov å møte opp i morgen. Det er helt hodemist og skal ikke skje, sier Jørgen Graabak til VG om kameramannen som styrte kameraet øverst mot bommen.

Graabak forklarer hvordan det skjedde og påpeker at det kunne blitt en virkelig farlig situasjon om han hadde falt i tilløpet.

– Det starter som vanlig hopp og når jeg får grønt lys, slipper jeg bommen. Jeg ser at jeg har kameraet foran meg og skjønner fort at det kommer for nært. Så jeg prøver å komme unna. Jeg legger meg så langt ut til høyre som mulig og forsøker å sno meg unna, men klarer ikke helt og treffer i kamera i tilløpet, forklarer Graabak om hoppet.

Graabak fløy likevel ned til 127,5 meter i bakken i Italia. Han ble nummer 12 i rennet. Verdenscupleder Jarl Magnus Riiber ble nummer fire. Franz-Josef Rehrl, Mario Seidl og Akito Watabe tok de tre første plassene.

– Det gikk bra og jeg er ikke skadet, så det hadde en lykkelig slutt. Men at det er en skandale, er ikke å overdrive, sier Graabak, som minner om at det har vært situasjoner med kameraer tidligere også, som da dronen deiset i bakken bak alpinstjernen Marcel Hirscher for noen år siden.

– Det er greit å være tett på, men det finnes en grense, sier han.

Lasse Ottesen, renndirektør i kombinert i Det Internasjonale skiforbundet (FIS), mener ordet skandale og livsfarlig er sterkt å bruke om hendelsen. Men han sier at både FIS og TV-produsenten legger seg flate.

– Vi er veldig enig at sånt ikke skal skje. Vi har tatt med produsent som har lagt seg helt flate. Det ble gjort en feil da det ikke ble fulgt med på våre grønne, røde og oransje lys fra produsenten som normalt sett følger med på det, sier Ottesen til VG.

Han sier kameraet, som man ser treffer Graabak i videoklippet øverst i saken, er brukt uten problemer både i hoppuka, verdenscupen i blant annet Holmenkollen og tre år på rad i Val di Fiemme.

Han sier at slik det ser ut nå blir det samme kameramann også under morgendagens hopping, men han sier kameraet nå er plassert lenger unna hopperne og slik at det er umulig å treffe utøverne.

– Skandale er sterkt ord, men det skal ikke skje. Sammen med produsenten beklager vi sterkt over det norske teamet og Graabak, sier Ottesen som påpeker at Graabak taklet episoden på en utmerket måte.