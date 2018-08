MØTTES I NATT: Kristoffer Reitan (til venstre) og Viktor Hovland møttes til åttedelsfinale på Pebble Beach. Dette bildet ble tatt etter at begge vant sine matcher onsdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Spilte drømmegolf i norsk prestisjeduell

PEBBLE BEACH/SAN FRANCISCO, CALIFORNIA (VG) Med utrolige syv birdies på de 11 første golfhullene på ikoniske Pebble Beach, slo Viktor Hovland (20) kompisen Kristoffer Reitan (20) i åttedelsfinalen i US Amateur Championship i natt norsk tid.

Begge nordmennene har levert strålende golf i verdens største amatørturnering på USAs vestkyst denne uken, hvor 312 spillere fra 24 nasjoner hadde kvalifisert seg.

I torsdagens 32-delsfinaler vant begge etter nye, solide golfrunder.

I den prestisjetunge, helnorske åttedelsfinalen senere på dagen leverte 20-årige Hovland golfslag som trolig vil bli vist i reprise mange ganger på Golf Channel det neste døgnet.

US Amateur Championship Tidligere kjente vinnere av US Amateur Championship de siste årene: Tiger Woods (1994, 1995 og 1996), Phil Mickelson (1990), Matt Kuchar (1997), Ryan Moore (2004), Danny Lee (2008), Matthew Fitzpatrick (2013), Bryson Dechambeau (2015).

Hovland, som spiller collegegolf for Oklahoma State og representerer den norske klubben Miklagard, hadde birdies på hullene 1,4,6,7,8,10 og 11, hvilket er nærmest uhørt på Pebble Beach selv om det ikke var noe vind å snakke om.

Og med par på 12 var matchen mot Reitan over selv om det altså var seks hull igjen å spille.

– Viktor spilte veldig fin golf i dag, og jeg blir veldig glad av å se hvordan han spiller golf. Vi spilte selvfølgelig mot hverandre, men vi har vært gode venner siden vi var rundt 13 år, så det er utrolig gøy å se hvilket nivå han har inne, sier Kristoffer Reitan til VG.

Han legger til at «jeg visste at jeg måtte spille bra for å slå Viktor, og jeg er selvsagt veldig skuffet over at jeg ikke spilte bedre».

– Jeg oppnådde mye den uken her, og jeg skal ta alt det positive med meg videre, sier Reitan, som er rangert som verdens 30. beste amatør.

Vinneren av US Open for amatører får spille neste års Masters, US Open og The Open Championship med de store gutta. Den tapende finalisten får startplass i de to første turneringene.

Hovland, som er på 5. plass på verdensrankingen for amatører, er den høyest rankede spilleren igjen i US Open.

Men i matchplay kan alt skje.