MOR FOR ANDRE GANG: To barn er fasit for Gro Hammerseng-Edin når datoen viser 15. august 2018. Foto: Thomas Andreassen

Hammerseng-Edin ble mor for andre gang

SPORT 2018-08-15T16:22:41Z

Gro Hammerseng-Edin fødte sitt andre barn natt til onsdag. Også denne gangen fikk hun og ektefellen Anja en sønn.

Publisert: 15.08.18 18:22 Oppdatert: 15.08.18 19:53

Det skriver Oppland Arbeiderblad .

– Alt er vel med både barnet og meg. Dette er en stor begivenhet for oss, sier Gro Hammerseng-Edin til OA.

Gutten blir det andre til Gro og Anja Hammerseng-Edin. De har allerede sønnen Mio, som kom til verden februar 2012. Også dette barnet bar Gro frem.

Paret har vært gift siden 2013, og begge la opp som håndballspillere våren 2017.

Lest denne gode saken fra 2013? (VG+): Gros skjulte hjelper

Merittert håndballpar

Gro ble i 2007 kåret til verdens beste håndballspiller av det internasjonale håndballforbundet. Hun spilte for Gjøvik frem til 2003, så Ikast (senere hetende FC Midtjylland Håndball) i syv år, før hun spilte syv år i Larvik før hun la opp i 2017. Hun har 167 landskamper for Norge og 631 mål. Ett OL-gull, tre EM-gull og et VM-sølv står på landslagsmerittene til Gro.

Anja spilte 59 kamper for Norge og scoret 143 mål i perioden 2006–13. Hun spilte for både Storhamar og Larvik i sin proffkarriere som håndballspiller.

Sett dette VG+-intervjuet? Hammerseng-Edin om det nye livet, graviditeten og kvinnekamp

Gravid via assistert befruktning

I et intervju med bladet Mamma i 2014 fortalte de to om hvordan de hadde fått hjelp til assistert befruktning ved en klinikk i København, og at de hadde valgt åpen donor, etter som det var et krav i henhold til loven for at Anja skulle få samme rettigheter som Gro og bli medmor. Prosessen rundt det å bli mødre, har paret fortalt åpent om i boken «Anja + Gro = Mio: Kunsten å bli foreldre» (2014).

I et intervju med Dagbladet i januar i år var Hammerseng-Edin åpen om frykten for at sønnen Mio i fremtiden kanskje kommer opp i situasjoner der han må forsvare at han har to mammaer.

– Det kommer garantert til å være noen som synes det er rart at han ikke har en pappa. Vi har snakket med ham om det. Som mamma lever jeg med hjertet litt utpå kroppen. Jeg vil så gjerne at han skal ha det fint hele tiden, og at han skal leve et godt liv, uttalte Gro da.

På deres felles Instagram-konto meldte paret at de skulle ta en lengre pause som foredragsholdere i juni, grunnet fødselen. Det sto blant annet at « Det blir en lang sommerpause fra «Anja & Gro – helt uten baller»foredraget. Det er en liten en som skal klekkes ut i sommer». I innlegget står det også at de skal holde fire foredrag i høst – fra slutten av oktober i Ski til midten av januar 2019 i Klepp.

I et innlegg lagt ut for to uker siden , skriver paret « Jeg ligger og svetter som en gal på natten, litt kramper i beina iblant, mini flytter på seg, kynnere som holder meg våken. Myggstikk på hele den svette rumpa. Nattesøvnen er ikke prima for å si det slik. Men er det verdt det? Hell yeah. Og for en gave at jeg kan få oppleve dette miraklet med ei som jeg elske».