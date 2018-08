Slår tilbake mot «Nystemten»-kritikk: - Dumme østlendinger!

Nystemten-kritikken irriterer i Bergen - og nå svarer BTs kommentator med en verbal kilevink mot «dumme østlendinger».

Publisert: 23.08.18 13:28

Kommentator Anders Pamer i BT har publisert en kommentar med den lett humoristiske tittelen «Dumme østlendinger» i lys av VGs saker om kritkken mot eksilbergensere som synger med på «Nystemten» når de spiller mot Brann.

Dette er «Nystemten» «Nystemten» har flere navn og går også under «Udsigter fra Ulrikken» og «Sang til Bergen». Den ble skrevet av Johan Nordahl Brun på slutten av 1700-tallet.

Sangen brukes under mange store arrangement i Bergen - blant annet Festspillene. Sangen spilles på Brann stadion før avspark i alle hjemmekamper. Supportere og hjemmelagets spillere synger sammen.

Det er mangeårig tradisjon at Brann-spillerne står sammen og synger den bergenske «nasjonalsangen» før alle hjemmekamper.

«I en serie artikler har hovedstadsavisen VG problematisert det at bergensere fra andre lag står i ro og viser respekt mens Nystemten synges på Brann Stadion. Men verken avisen eller flere av dens intervjuobjekter har forstått det døyt. Det har heller ikke representanter for andre klubber som presterer å refse bergenske spillere for å vise respekt for hjembyens «nasjonalsang», skriver Pamer i kommentaren - og konkluderer med at sangen har «fint lite med Brann å gjøre - annet enn at bergenssangen spilles på høyttaler før Branns hjemmekamper».

- Vi ler av dette. Men distinksjonen her er jo at sangen ikke har så mye med Brann å gjøre, sier den erfarne fotballjournalisten til VG.

Se VIF-trener Ronny Deila - som Pamer mener er «på det flateste og mest avsidesliggende jordet» - med følgende reaksjon på debatten i videoen under:

Vil rydde opp

I fjor sang Haugesund-midtstopper og bergenser Fredrik Pallesen Knudsen på Brann stadion, mens han etter forbud fra lagkameratene , droppet det da han besøkte Bergen med FKH i år.

Mens Sarpsborgs Kristoffer Larsen ble advart før forrige kamp. Likevel opptrådte han slik før kampstart:

– Vi er jo på mange måter et eget folkeslag i Bergen. Det å stille seg opp der handler om å synge en slags nasjonalsang, sier styremedlem i Brann-Bataljonen, Gjert Moldestad.

– Folk utenfor Bergen, uten et forhold til sangen, reagerer på at spillerne står unna sine lagkamerater og synger det som høres ut som en klubb-hymne, forstår du at de synes det ser rart ut?

– Jeg kan forstå det hvis de ikke kjenner til hva «Nystemten» er. Men det er faktisk ikke en Brann-sang. Så håper vi kan oppklare det og, svarer Moldestad og fortsetter:

– Jeg skjønner ikke problemet. Noen har misforstått her. «Nystemten» er en bergenssang, ingen klubbhymne. Den synges på stadion i respekt for byen Bergen, som betyr mye for oss.

– For å si det på en annen måte; hvis Åge Hareide kommer til Ullevaal som Danmarks landslagssjef. Skal noen synes det er rart om han synger med på «Ja, vi elsker», følger Moldestad opp.

Ingen felles «Vålerenga kjerke»

Til helgen møter Brann Vålerenga i et Eurosport-sendt supersøndag-oppgjør i Oslo. Der er det ingen tvil om at VIFs hymne skal fremføres sammen.

– Jeg hadde ikke syntes det var greit om en Brann-spiller synger på «Vålerenga kjerke» nå på søndag, fleiper Moldestad, som igjen minner om forskjellen på en klubbsang og en sang til byen.

Han reiser til Oslo med håp om tre poeng til serielederne, men forventer ingenting.

– De kampene lever sitt eget liv. Jeg har satt opp en egen liste for resten av sesongen med Brann som vinner. Der har jeg satt opp tap på søndag, for å være sikker.