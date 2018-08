Stavdrama da Guttormsen slo 22 år gammel norsk rekord i EM

Publisert: 12.08.18 20:59 Oppdatert: 12.08.18 22:09

SPORT 2018-08-12T18:59:27Z

BERLIN/OSLO (VG) Sondre Guttormsen (19) jublet vilt da han gikk over 5,75 og slettet Trond Barthels 22 år gamle norske rekord under stavfinalen i friidretts-EM søndag. Så kom beskjeden om at hoppet var underkjent.

Umiddelbart etter rekordhoppet kom det opp av det var underkjent som følge av at dommeren mente at Guttormsen brukte hånden for å bidra til at lista ble liggende, og brått var glede snudd til fortvilelse for 19 år gamle Sondre Guttormsen.

– Nei, nei, prøvde han å signalisere – og det hjalp.

– Først var jeg vanvittig glad. Så var jeg frustrert og litt sint. Det bruker aldri å skje at et hopp blir underkjent fordi noen er borti med hånden, forteller han til VG etterpå.

Få øyeblikk senere kom likevel beskjeden om at dommerne hadde sett på hoppet på nytt – og godkjent det.

– Arrangøren kommer bort til meg etterpå og sier at det var gyldig, og da blir jeg veldig rørt, forteller stavkometen til VG.

Den nye norske rekorden var et faktum, og TV-bildene viste en overlykkelig Guttormsen som felte gledestårer selv om konkurransen på langt nær var ferdig.

Overrasket treneren med rekordhoppet

Guttormsens far og trener, Atle Guttormsen, forteller til VG at han vurderte å legge inn en protest, men aldri rakk å komme så langt før dommeren likevel godkjente rekordhoppet.

– Vi så hoppet på video, og vi skjønte med en gang hvorfor dommeren gir det røde flagget, forteller han.

Sondre Guttormsen kom til lørdagens finale med en bestenotering på 5,61 meter. Han endte opp med å slette Trond Barthels gamle rekord. Den, satt i 1996, lød på 5,72.

Faren forteller at han er overrasket over at sønnen, som fredag perset på 5,61 meter, hadde 5,75 inne allerede nå.

– Jeg trodde den skulle komme neste år, sier han til VG.

– Han har knapt nok vært med på et seniorstevne utenfor Norge før, så det er veldig sterkt, mener far og trener Atle Guttormsen

Guttormsen forsøkte seg på 5,80 og 5,85 uten å klare noen av delene. Den norske 19-åringen ble nummer seks i EM-finalen.

Svensk 18-åring vant gull

Det var en annen unggutt som ble europamester.

Svenske Armand Duplantis er bare 18 år, men han fløy over 6,05 meter. Et helt spinnvilt stavsprang. Det var også ny årsbeste i verden.

Dermed ble det gull til Sverige. Timur Morgunov ble nummer to (6 meter), mens franske Renaud Lavillenie tok bronse (5,95 meter).

(NTB/VG)