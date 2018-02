SLUTTKJØRT: Jarl Magnus Riiber var helt kjørt etter langrennet i den første OL-øvelsen. Her sitter han på snøen i målområdet. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hevder FIS gambler med helsen til supertalentet Riiber

Publisert: 16.02.18 15:16 Oppdatert: 16.02.18 15:42

SPORT 2018-02-16T14:16:01Z

PYEONGCHANG (VG) Norge går til angrep på FIS-ledelsen i kombinert. De slår alarm midt under OL i frykt for at Jarl Magnus Riiber (20) skal skade seg i hoppbakken.

Stridens kjerne er farten som blir gitt i hoppkonkurransene i kombinert.

Sportssjef for det norske laget, Ivar Stuan, understreker overfor VG at det som skjedde under øvelsen normalbakke/10 kilometer langrenn onsdag, er et klart eksempel på at Riibers sikkerhet ikke blir ivaretatt.

Oppgitt Stuan

– Det er trist at FIS (det internasjonale skiforbundet) ikke tar Jarl Magnus på alvor. Han er en utøver som både FIS og kombinert trenger. Ofte hopper han ut bakkene, og da må hans sikkerhet veie tyngst her. Jeg er redd han skader seg hvis dette får fortsette. Det har vært nære på et par ganger, sier Ivar Stuan.

Han mener juryen gjorde et grovt feilgrep da de valgte gate 20 fra første startende. Stuan hevder at 18 hadde vært korrekt fart ut ifra forholdene. Da kunne trenerne tatt Riiber ned til gate 16 – som regelen tillater – og oppnådd 25 til 30 bonussekunder i langrennet (hvis han hadde hoppet til 95 % av bakkestørrelsen), og kanskje vunnet OL-gull.

Fakta Norske OL-vinnere i kombinert 1924 (Chamonix): Torleif Haug. 1928 (St. Moritz): Johan Grøttumsbråten. 1932 (Lake Placid) Grøttumsbråten. 1936 (Garmisch-Partenkirchen) Oddbjørn Hagen. 1952 (Oslo) Simon Slåttvik 1958 (Cortina): Sverre Stenersen. 1964 (Innsbruck) Tormod Knutsen. 1984 (Sarajevo) Tom Sandberg. 1994: Fred Børre Lundberg. 1998 (Nagano) Bjarte Engen Vik. 2014 (Sotsji) Jørgen Graabak. PS! Norge har to OL-gull i lag. 1998 (Engen Vik, Lundberg, Kenneth Braaten og Halldor Skard jr.). 2014 (Graabak, Magnus Moan, Magnus Krog og Håvard Klemetsen).

Riiber hoppet fra gate 18, etter at trenerne hadde fått flyttet den ned fra 20 for å unngå at nordmannen skulle hoppet altfor langt. Han klarte ikke å sette nedslag.

Det gjorde utgangspunktet foran langrennet betydelig vanskeligere for ham. Først etter at nordmannen hadde hoppet flyttet juryen bommen til gate 18 for de andre hopperne.

Stuan påpeker at han er opptatt av rettferdighet. Landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen var nådeløs etter at Riiber, fra hovedstadsklubben Heming, gikk inn til fjerdeplass i OL-premieren. Han hevder juryen gjorde et slett håndverk, og ikke tok nok hensyn til den variable vinden.

OL-helten fra Sotsji-OL, Jørgen Graabak (to gull), fikk langt fra optimale forhold. Det samme rammet Norges bestemann i vinter – Jan Schmid – som har vært sykdomsplaget før OL.

Manglende respekt

Renndirektør i FIS, Lasse Ottesen, bekrefter overfor VG at det har vært «en del diskusjoner» rundt temaet fartsettelse i hopprennene i verdenscupen i vinter. Han misliker at Norge til stadighet viser manglende respekt overfor juryens arbeid .

– Norge stoler ikke på det juryen gjør. Jeg hadde forventet at de var mer profesjonelle og tillitsfulle inn mot oss, sier Lasse Ottesen.

Han opplever også at den norske landslagsledelsen legger unødig press på Riiber ved til stadighet å forkorte tilløpet for ham.

– Sikkerhet er prioritet nummer én. De beste skal hoppe ned mot «hillsize» (bakkestørrelsen). Og det er helt uaktuelt at Riiber skal hoppe for langt, men han må stole på at juryen gjør en riktig og god jobb, sier Lasse Ottesen.

Tirsdag er det storbakke/10 km. Med full klaff i bakken kan Riiber vinne OL-gull. Han hang lenge med i gullkampen i åpningsrennet.

Til VG sier Riiber at han ikke anser det som hans jobb å ta kampen mot FIS-ledelsen. Men at han kjenner på presset fra omgivelsene. Konkurrentene viser med tydelig kroppsspråk – hevder han – at de må lide for at han får altfor mye goodwill av juryen.

– Litt for mange ganger blir farten satt for høy. Først når jeg får den farten jeg fortjener, så blir avstanden i langrenn normal etter min mening, sier Jarl Magnus Riiber.