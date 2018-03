SEIER: Etter to 6.-plasser og to 4.-plasser ble det seier for Ulsom i Iditarod 2018. Foto: Diana Haecker / TT / NTB Scanpix

Joar Leifseth Ulsom med første norske Iditarod-seier på 13 år: - Ufattelig at vi klarte dette

Publisert: 14.03.18 12:05

Ranværingen Joar Leifseth Ulsom er den andre norske vinneren av det legendariske hundesledeløpet Iditarod - og den første på 13 år.

Robert Sørlie er den eneste andre nordmannen som har vunnet det prestisjetunge løpet (2003 og 2005), men nå kan nok en nordmann juble for seier i Iditarod .

– Dette har vært en drøm for meg siden han (Sørlie) vant, sier Ulsom etter seieren.

Litt over klokken 03.00 lokal tid (12 norsk tid) og etter over 9,5 dager i den litt over 1600 kilometer knalltøffe løypa kjørte Joar Leifseth Ulsom først over målstreken i Nome i Alaska.

– Det er ganske ufattelig at vi klarte dette. Det er utenfor denne verden, smilte Ulsom ifølge lokalavisen Anchorage Daily News etter målgang, ifølge NTB.

Med seg på kjøpet får han ifølge Washington Post en sjekk på 50.000 dollar - eller rundt 385.000 norske kroner - og en ny pickup-bil. Det kommer i tillegg til de 2.500 dollarene han sikret seg ved å være først til sjekkpunktet White Mountain (nest siste sjekkpunkt før mål).

– Wow, det er fantastisk, sa Ulsom da, ifølge den amerikanske storavisen.

Ned til nærmeste konkurrent, Nicolas Petit, var det omkring 4,5 timer som skilte ved det nest siste sjekkpunktet.

Den franske hundesledeføreren ledet lenge, men kjørte seg vill på en av de siste dagene - og da så Ulsom sitt snitt til å ta over ledelsen. Det er ikke det eneste som har vært av dramatikk på årets løp.

På grunn av dårlige værforhold måtte løypen endres, og turen fra Anchorage til Nome har tatt én dag mer enn vanlig.

VG var i kontakt med mamma Solveig Ulseth tirsdag. Hun har stolt fulgt med på sønnens ferd mot seier hjemme i Rana.

– Det er klart jeg er stolt. Han har vært kjempeflink og klart å realisere drømmen som han hadde i mange år før han dro over til Alaska. Det er en guttedrøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse, sa hun til VG da, og forklarte hvordan interessen for hundesledeløp oppsto.

– Da han var guttunge, lånte han nabohunden og føk av gårde på én miniski etter den, men det var vel først da han var 16–17 år at interessen virkelig tok av. Da fikk han låne et hundespann av en kompis, og etter hvert gikk han også Finnmarksløpet, sier mamma Ulsom, og legger til at hun «er heldig» dersom hun ser sønnen én gang i året nå som han bor i Alaska.

PS: Joar Leifseth Ulsom er den første Iditarod-vinner siden 2011 som ikke har Seavey som etternavn. Pappa Mitch Seavey vant i fjor og i 2013, mens sønnen Dallas står med seier i 2012, 2014, 2015 og 2016.