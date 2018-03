LA SLAGPLAN: Heidi Weng konfererer med landslagstrener Roar Hjelmeset da heatene skulle trekkes før finalene under sprinten i Drammen for en drøy uke siden. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Weng rett til psykolog etter mental knekk

Publisert: 15.03.18 13:45 Oppdatert: 15.03.18 14:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-15T12:45:43Z

FALUN (VG) Heidi Weng (26) går inn i den siste konkurransehelgen i langrenn som verdenscupleder. Men selvtilliten har fått seg en voldsom knekk.

Skistjernen innrømmer at tiden under OL - og etter - har vært knalltøff. Møter med psykologen har i det minste løftet henne litt mentalt.

– Det har vært stang ut. Det har vært kjipt. Jeg har slitt med psyken, sier Weng på VGs spørsmål om hvordan hun har hatt det siden hun reiste hjem fra Pyeongchang.

Overrasket

Siden OL har hun konkurrert i Lahti, Drammen, Holmenkollen og er nå på plass for en aller siste minitour i svenske Falun.

Ved siden av henne ved Norges smøretrailer like ovenfor skistadion står Ingvild Flugstad Østberg og smiler omtrent om kapp med solen. Gjøvik-jenta er nummer to i verdenscupsammendraget. Det skiller bare 153 poeng mellom de to norske rivalene som har fulgt hverandre gjennom hele sesongen.

Men Weng er så defensiv med tanke på egne sammenlagtsjanser at hun mener selv Jessica Diggins, som ligger 260 poeng bak henne, har en reell sjanse til å ta knekken på henne. Med maks klaff kan man ta 350 poeng i Falun.

– Det er egentlig ikke spennende, sier Østberg - om kampen om sammenlagtseieren. Hun deler naturlig nok ut favorittstempelet til Weng.

– Hvis jeg klarer det bra her, så er jeg overrasket. Med det utgangspunktet jeg har hatt. Da må jeg faktisk si til meg selv at jeg er god, melder Weng.

Trengte psykologhjelp

For 26-åringen påpeker at hun har hatt det alt annet enn lett den siste drøye måneden. Hun kjente seg bra etter Tour de Ski. Blant annet under rennet i Seefeld like før lekene startet da hun ble nummer to på en ti kilometer fellesstart der.

– Men det fungerte ikke som normalt i OL. Det ble en knekk der. Og så synes jeg det har vært mye frem og tilbake. Det er forskjellige ting. Men jeg følte det begynte å løsne i Lahti (for to uker siden). Men så kom det en ny nedtur. Det er det som er ekstra kjipt når man føler ting løsner, sier Weng.

– Du gikk inn som storfavoritt til OL etter det du hadde prestert. Er det noe du skulle hatt ugjort mellom Tour de Ski og OL?

– Ikke treningsmessig. Men med tanke på hvordan ting har vært, og med tanke på det psykiske, så føler jeg at jeg har taklet det veldig dårlig. Det er det som er mest kjipt. Det eneste du kan gjøre er å få hjelp fra psykolog. Det har jeg fått, sier Heidi Weng - og fortsetter.

– Skal ha det gøy også

– Det har også vært mye frem og tilbake. Det har vært mye fokus på OL. Nesten for mye fokus. Det har jeg taklet dårlig.

– Men det måtte vel få fokus. OL må jo ha vært ditt største mål denne sesongen?

– Jo, men man skal jo ha det gøy også.

– Når sluttet du å ha det gøy?

– Det har vært mye for hodet mitt. Det har vært mye frem og tilbake. Usikkerhet. For eksempel hvor man skal gå (skirenn). Det har blitt for mye for meg, sier Heidi Weng - og signaliserer at intervjuet er over når VG spør hva hun mener har blitt for mye.

Flere konkurranser enn ledelsen så for seg

Landslagstrener Roar Hjelmeset sier at de anbefalte løperne sine å legge inn en god treningsperiode før OL, mens enkelte løpere - deriblant Heidi Weng - konkurrerte i verdenscupen i både Planica og Seefeld to helger på rad like før lekene startet.

– De var med og gikk flere konkurranser enn vi hadde tenkt og sett for oss, sier han til VG - og legger til at trenerne ikke stod så hardt på sitt og tok de store diskusjonene da temaet kom opp.

Hjelmeset sier at Weng uansett har hatt en sterk sesong og omtrent har gått alt. «Det er det ikke mange på dame- og herresiden som har gjort», sier han.

– Er det noe du mener Heidi skulle hatt ugjort mellom Tour de Ski og OL?

– Nei, det var jo flere som gjorde som Heidi. Det er forskjellige måter å løse ting på. De har begynt å komme såpass opp i årene at de må kjenne på sin egen kropp og ta sine egne valg, sier han.

– Seefeld skulle vi til uansett. Det var den Planica-helgen som ble ekstra for del av løperne, både herrer og damer, sier Hjelmeset.

Minitouren i Falun går som følger:

Fredag 16. mars er det skøytesprint.

Lørdag 17. mars er det 10 kilometer klassisk fellesstart.

Søndag 18. mars rundes sesongen av med 10 kilometer jaktstart i fristil.