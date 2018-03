PÅ VEI TILBAKE: Søndag skal Petter Northug etter planen gå konkurranse i Sveits. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Northug påmeldt renn søndag

Publisert: 10.03.18 16:22 Oppdatert: 10.03.18 16:50

Petter Northug (32) skal etter planen gå det 42 kilometer lange turrennet Engadin skimaraton i Sveits søndag.

Det opplyser rennarrangørene i en pressemelding på sin hjemmeside og på langrenn.com .

Rennet vil bli den første konkurransen han går siden han ble nummer 48 i Skandinavisk Cup i svenske Piteå for to måneder siden.

Allerede torsdag varslet Northug-trener Stig Rune Kveen til VG at han vurderte et renncomeback denne helgen.

– Det kan være aktuelt å gå skirenn allerede til helgen. Det kommer an på hvordan han føler seg. Det er i så fall snakk om Rensfjellrennet eller Engadin Skimaraton, sa Kveen til VG.

Northug droppet Rensfjellrennet og velger altså heller å gå i Sveits.

– Holdt hjulene i gang

I fjor ble det sveitsiske turrennet vunnet av Dario Cologna. Samme mann sikret lørdag femmilsseier i Holmenkollen – kun en hårsbredd foran Martin Johnsrud Sundby .

Tidligere har også nåværende landslagssjef Tor Arne Hetland vunnet Engadin skimaraton, i 2008 og 1999, ifølge Adressa . I år er Northug påmeldt sammen med Anders Gløersen.

– Det er positivt at vi får se Petter på startstreken. Jeg kan si at han har holdt hjulene relativt bra i gang og det ser helt greit ut, sa Kveen til VG torsdag.

Satser på NM-deltagelse

Northug droppet resten av verdenscuprennene denne sesongen etter at han ble vraket til OL.

Han skal etter planen stille under NM del to i Alta i starten av april, der han tenker å gå sprintstafett sammen med lillebror Even Northug (22).

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Northugs støttespillere lørdag.